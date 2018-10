Giovanni da Udine, nuove prevendite al via dal 2 ottobre. E Dirty Dancing fa poker

Partirà martedì 2 ottobre una nuova tornata di prevendite per gli spettacoli della ventiduesima stagione del Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Quindici in totale gli appuntamenti interessati, di cui 10 per la prosa e 5 per la musica., apre la serie il travolgente e romanticissimo SHAKESPEARE IN LOVE con Lucia Lavia, spettacolo inaugurale della stagione di prosa in programma dal 12 al 14 ottobre: una produzione in grande stile, colorata e gioiosa diretta dal vulcanico Giampiero Solari, firma di innumerevoli successi per il teatro, il cinema e la televisione. Seguono l’ironico VIKTOR UND VIKTORIA (dal 26 al 28 ottobre) dove spicca il fascino ambiguo e sensuale della sempre frizzante Veronica Pivetti; il labirintico THE DEEP BLUE SEA (dal 18 al 20 dicembre) diretto da Luca Zingaretti con protagonista la splendida Luisa Ranieri, per la prima volta al Teatro Nuovo; la dolceamara CENA DELLE BELVE (dal 22 al 24 gennaio 2019); l’irresistibile CONTE TACCHIA (dal 7 al 9 febbraio) diretto e interpretato dal mattatore Enrico Montesano; gli intriganti PICCOLI CRIMINI CONIUGALI (dal 16 al 18 aprile) diretto e interpretato da Michele Placido in scena con Anna Bonaiuto.

Novità importante per l’attesissimo musical DIRTY DANCING, in scena dall’8 al 10 novembre: lo spettacolo campione d’incassi in Italia e all’estero passa infatti da tre a quattro repliche aggiungendo uno spettacolo pomeridiano sabato 10 novembre: i biglietti per tutti gli appuntamenti saranno in vendita sempre dal 2 ottobre.

Per quanto riguarda i grandi classici, rivisitati in chiave moderna e sempre con uno sguardo rivolto al presente, acquistabili i ticket per la meravigliosa sinfonia umana dei MISERABILI (dal 20 al 22 novembre) – pièce tratta dal capolavoro di Victor Hugo, diretta da Franco Però e coprodotta dal Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia con il camaleontico Franco Branciaroli – per il dannatissimo e attualissimo DON GIOVANNI di Molière (dal 26 al 28 febbraio 2019) con la dissacrante regia di Valerio Binasco e per il dramma ibseniano IL COSTRUTTORE SOLNESS (dal 19 al 21 marzo) che segna il ritorno di un leone della scena come Umberto Orsini.

Per quanto riguarda la musica, invece, realizzata grazie anche al sostegno della Fondazione Friuli, sarà possibile aggiudicarsi i posti ancora disponibili per gli appuntamenti con cinque dei migliori complessi sinfonici internazionali. Apre la serie Les Siècles diretta da Fran?ois-Xavier Roth, che mercoledì 17 ottobre ci condurrà all’ascolto di Camille Saint-Saëns e Maurice Ravel. A seguire, la Seoul Philharmonic Orchestra (martedì 27 novembre) espressione fra le più luminose nel panorama asiatico; la Budapest Festival Orchestra (venerdì 15 febbraio), consacrata fra le dieci migliori del mondo, che con il Cantemus Kórus si esibirà in un programma tutto dedicato a Igor Stravinskij; la European Union Youth Orchestra diretta da Vasily Petrenko (domenica 14 aprile) con brani di Rachmaninov, ?ajkovskij e Šostakovi?. Chiude la tornata di appuntamenti in prevendita la leggendaria Orchestra Filarmonica di San Pietroburgo diretta da Yuri Temirkanov. (domenica 12 maggio 2019) impegnata in un concerto interamente incentrato su ?ajkovskij.

Gli sportelli della biglietteria di via Trento 4 saranno aperti solo martedì 2 ottobre con orario 9.30 – 12.30 e 16.00 – 19.00. Nei giorni successivi sarà invece attivo l’orario pomeridiano, dalle 16.00 alle 19.00 (chiuso la domenica, il lunedì e i giorni festivi). L’acquisto dei biglietti è possibile anche online su www.teatroudine.it e www.vivaticket.it, nei punti vivaticket e, ogni mercoledì, al Temporary Ticket Store del Teatro attivo in centro a Udine al Caffè Contarena (Via Cavour) con orario 10.00-13.00 e 13.30 -18.00.

