Girl (Caméra d’Or Cannes 2018): Trailer Ufficiale Italiano del film con Victor Polster | HD

Iscriviti al nostro canale: http://goo.gl/8tXZVx

Girl, trailer ufficiale del fim diretto da Lukas Dhont con Victor Polster, Arieh Worthalter, Katelijne Damen, Oliver Bodart, Valentijn Dhaenens, Tijmen Govaerts, Magali Elali, Alice de Broqueville, Alexia Depicker.

Caméra d’or per la miglior opera prima al Festival di Cannes 2018. Miglior interpretazione a Victor Polster e Premio Fipresci nella sezione Un Certain Regard.

Lara (Victor Polster), 15 anni, è determinata a diventare una ballerina professionista. Con il sostegno di suo padre, si lancia alla ricerca dell’assoluto in una nuova scuola. Le frustrazioni e l’impazienza adolescenziale di Lara si accentuano quando si rende conto che il suo corpo non si piega così facilmente alla rigida disciplina perché è nata maschio.

Per saperne di più su Girl: https://goo.gl/R1bGFk

Seguici su: http://www.comingsoon.it/

Facebook: http://goo.gl/p3bFAL

Twitter: http://goo.gl/xPXhK2

ComingSoon è il canale ufficiale Youtube di ComingSoon.it. Su Coming Soon trovate tutti i Trailer più recenti, le interviste esclusive agli attori del momento, le videorecensioni, le immagini dai backstage e le clip in italiano dei film più attesi in uscita al cinema.



ComingSoon è un punto di riferimento per tutti gli appassionati di cinema, ma non solo: c’è spazio per tutto il mondo dell’entertainment: digital video, serie TV, musica, games, libri.



Per tutti gli aggiornamenti sui trailer in italiano dei film in uscita al cinema guarda qui:

https://goo.gl/4CU9sa

Per tutte le interviste esclusive targate Coming Soon:

https://goo.gl/Mu7we8



Le Top 5 selezionate dal team di Coming Soon dedicate al cinema:

https://goo.gl/gslQz2

Share and Enjoy