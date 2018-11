Gorizia: ha aperto il drugstore dm

È stato inaugurato il 15 novembre a Gorizia (GO) in Corso G. Verdi 139, alla presenza del Sindaco Rodolfo Ziberna, che ha tagliato il nastro, un nuovo drugstore dm, il quarto in Friuli-Venezia Giulia e il quindicesimo in Italia.

Il nuovo punto vendita di circa 320 mq, che impiegherà sei addetti alle vendite, opererà da lunedì a domenica con i seguenti orari: lunedì – sabato 8:30-19:30, domenica 9:30-13:30. Domenica 18 novembre e tutte le domeniche di dicembre il drugstore sarà aperto con orario continuato 9:30 – 19:30.

In occasione dell’inaugurazione si è potuto degustare una selezione di prodotti della linea biologica dmBio, marca propria dm.

Anche a Gorizia si ritrova l’esperienza di acquisto che ormai contraddistingue dm, con un servizio di consulenza competente, prodotti a marchio di qualità garantita e una politica di prezzo differenziante, con il mantenimento di prezzi più bassi possibile su tutti i prodotti in assortimento e fissi per almeno quattro mesi – in questo modo viene garantito il rapporto qualità-prezzo più competitivo, indipendentemente da sconti o offerte occasionali.

Il nuovo punto vendita dm propone un’offerta specializzata in prodotti per la bellezza, il benessere e la salute della persona, che si completa con un ampio assortimento di articoli per l’infanzia, la casa e il pet care. L’intero assortimento, adeguato alle esigenze del mercato italiano, conta oltre 12.000 articoli, con un’attenzione particolare ai prodotti naturali e salutistici, come alimenti bio, senza glutine o vegan, integratori alimentari e cosmetici naturali certificati.

Accanto ai prodotti dei grandi marchi, l’ampia selezione presenta oltre 3.000 articoli delle oltre 20 marche proprie dm, apprezzate in tutta Europa per la qualità dei prodotti, molti dei quali biologici o naturali e certificati in Germania. Tra le marche dm più amate, i cosmetici Balea, la cosmetica naturale certificata alverde, l’alimentazione biologica dmBio e gli integratori e i dispositivi medici DAS gesunde PLUS.

All’interno del drugstore è inoltre presente una stazione fotografica, uno spazio adibito alla stampa self service di foto digitali tramite smartphone, fotocamera o chiavetta USB.

“Il fatto che questo centralissimo angolo di Gorizia trovi maggior vigore con l’apertura del drugstore dm non può che farmi molto piacere” ha dichiarato il Sindaco Rodolfo Ziberna, che continua: “L‘apertura di un nuovo punto vendita rappresenta un segnale positivo che testimonia come gli imprenditori economici credano nella nostra città e nel suo futuro”.

Soddisfazione anche per dm. Così Vittoria Venturino, Head of Communication di dm Italia: “Sono molto felice di questa nuova apertura in Friuli-Venezia Giulia. Gorizia rappresenta un’esperienza di acquisto unica sul territorio, perché propone la tipica offerta di dm, ma con un’attenzione alle esigenze specifiche del mercato italiano e alla crescente richiesta di prodotti naturali e per il benessere della persona”.

Chi è dm drogerie markt

dm drogerie markt, fondata in Germania nel 1973, è oggi la più grande catena commerciale europea di prodotti per la cura della persona e della casa, presente in 13 paesi con oltre 3.500 punti vendita, 61.000 dipendenti e più di 10 miliardi di euro di fatturato.

Dopo l’ingresso nel mercato italiano avvenuto nel novembre 2017, prosegue l’ambizioso piano di aperture in Italia di dm drogerie markt con venti-trenta nuovi punti vendita previsti per il 2019.

