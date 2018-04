GREASE. il musical dei record di scena al Festival di Majano. 11 agosto

Dopo l’annuncio delle scorse settimane del concerto dei Gogol Bordello, il Festival di Majano fissa oggi un nuovo importante appuntamento del calendario della sua 58° edizione. Il prossimo sabato 11 agosto il grande palco dell’Area Concerti, trasformato in un grande teatro sotto le stelle, ospiterà l’unica data in Friuli Venezia Giulia del tour 2018 del musical dei record: Grease. Una storia d’amore che nasce nelle sere d’estate, con tanto rock and roll, canzoni indimenticabili e coreografie travolgenti: questi sono gli ingredienti che hanno reso Grease, in più di 20 anni di proposizione con la Compagnia della Rancia, un autentico fenomeno pop da 1.700 repliche per oltre 1.750.000 spettatori. Una festa travolgente che dal 1997 accende le platee italiane e che ha dato il via anche nel nostro paese alla musical-mania. I biglietti per questo nuovo importante appuntamento estivo, organizzato da Pro Majano, in collaborazione Zenit srl, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, saranno in vendita a partire dalle 11.00 di venerdì 6 aprile sul circuito Ticketone. Info e punti vendita su www.azalea.it .

Dopo il successo della nuova edizione in tour nella scorsa stagione, che ha collezionato una lunga serie di entusiasmanti “tutto esaurito”, il musical sarà in scena anche la prossima estate con tappe in tutta Italia. Proprio nel 2018 si festeggiano i 40 anni dall’uscita del leggendario film con John Travolta e Olivia Newton-John, uno spettacolo che non è mai stato così attuale e amato. In 20 anni di successi strabilianti in Italia, nella versione della Compagnia della Rancia con la regia di Saverio Marconi, Grease si è trasformato in una macchina da applausi, cambiando il modo di vivere l’esperienza di andare a teatro. Oggi è una festa da condividere con amici e famiglie, un inno all’amicizia, agli amori indimenticabili e assoluti dell’adolescenza. Si vedono tra il pubblico scatenarsi insieme almeno tre generazioni, ognuna innamorata di Grease per un motivo differente: la nostalgia del mondo perfetto degli anni Cinquanta, i ricordi legati al film e alle indimenticabili canzoni, l’immedesimazione in una storia d’amore senza tempo, tra ciuffi ribelli modellati con la brillantina, giubbotti di pelle e sbarazzine gonne a ruota. Grease, con la sua colonna sonora elettrizzante, che include le meravigliose “Summer Nights” e “You’re the One That I Want” e le coreografie irresistibili, piene di ritmo ed energia, ha fatto innamorare (e ballare) intere generazioni, con personaggi diventati vere e proprie icone generazionali: un gruppo coinvolgente, capitanato da Danny Zuko, il leader dei T-Birds, innamorato di Sandy, la ragazza acqua e sapone come Sandra Dee e Doris Day, che arriva a Rydell e, per riconquistare Danny dopo un flirt estivo, si trasforma diventando sexy e irresistibile. Insieme a loro, l’esplosivo Kenickie, la ribelle e spigolosa Rizzo, i T-Birds, le Pink Ladies, gli studenti dell’high school più celebre e un particolarissimo “angelo”.

Fra i grandi appuntamenti della 58° edizione del Festival di Majano troviamo il concerto della gypsy punk band più amata al mondo, i Gogol Bordello. Dopo aver infiammato i palchi di mezza penisola lo scorso anno, Eugene Hütz e compagni saranno protagonisti a Majano domenica 22 luglio per l’unica tappa nel Nordest del loro nuovo “Seekers and Finders Tour”.

Il Festival di Majano è organizzato dalla Pro Majano, in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, l’Agenzia PromoTurismoFVG, il Comune di Majano, l’Associazione regionale tra le Pro Loco, la Comunità Collinare del Friuli, il Consorzio tra le Pro Loco della Comunità Collinare.

GREASE

Il Musical

Sabato 11 agosto 2018, inizio ore 21.30

MAJANO (UDINE), AREA CONCERTI FESTIVAL

Biglietti in vendita dalle 11.00 di venerdì 6 aprile sul circuito Ticketone. Info e punti vendita autorizzati su www.azalea.it

