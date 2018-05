Green Games Festival 15-16-17 Giugno 2018

Dopo il successo dell’edizione 2017, la ASD Green Games ripropone il proprio festival mantenendo lo stesso orientamento: valorizzare il proprio territorio partendo dallo sviluppo di un’idea particolare che va oltre la tipica sagra friulana di paese. In un piccolo comune della regione FVG immerso nella natura quale è Rivignano Teor verrà realizzato per il secondo anno consecutivo un evento ricco di contenuti sportivi, sociali e culturali accomunati da un’etica ecologica di fondo. Da qui il nome Green Games. Questi sono i tratti distintivi tramite i quali l’organizzazione mira ad avvicinare un target pressoché eterogeneo: giovani, adulti, famiglie e bambini, artisti e sportivi.

L’associazione Green Games ha optato per un inconsueto ma deciso posizionamento incentrato sugli action sports. L’obiettivo principale dell’evento è quello di valorizzare discipline meno conosciute e poco finanziate quali skateboard, breakdance, canoa e molte altre. In questo modo l’Associazione si prefigge di promuovere e rendere noti al grande pubblico degli sport che vengono poco valorizzati, nonostante si rivelino esaltanti e coinvolgenti come ad esempio: skateboarding, breakdance, canoa, slackline e MTB (Mountain Bike).

Esibizioni, contest e workshop (con dei veri maestri per ogni singolo sport) sono i tre veicoli che Green Games dispone al pubblico per ottenere il proprio scopo: un coinvolgimento a 360° per tre giorni consecutivi.

«A seguito della manifestazione 2017 che nei tre giorni dell’evento ha portato a Rivignano quasi 3.000 persone, il format per quest’anno viene manutenuto praticamente stabile – ha sottolineato Stefano Moratti, Presidente dell’Associazione di cui sopra – ma ci sarà comunque spazio per l’inserimento di importanti novità: una nuova disciplina sportiva, Ramp skating tramite pattini quad a rotelle, e diversi artisti musicali».

Per lo sviluppo di alcune discipline sono state preparate ad hoc le necessarie strutture: una rampa da skateboard (minirampi, realizzata in legno dall’ASD) e un percorso di 15 km per la MTB. Per gli altri sport invece verrà sfruttato l’ambiente circostante: un esempio su tutti il fiume Stella per la canoa.

A contornare tutto questo sono stati invitati a partecipare ospiti più o meno famosi, che con passione e costanza si sono guadagnati molte soddisfazioni con queste discipline atipiche come ad esempio il breaker Daniel Vergos, vincitore dell’ambito Red Bull DC One nel 2017. Gli atleti oltre ad esibirsi nelle loro performance diventeranno anche giudici (relativamente alla propria competenza) dei contest che saranno disputati dai partecipanti all’evento. Il tutto per creare quel buono e sano agonismo che in uno sport con la «S» maiuscola non può mancare mai.

L’intero evento sarà poi contornato da concerti musicali di stampo punk-rock con artisti del territorio per poi culminare con il main artist nella serata di sabato 16 Giugno dove si esibirà il gruppo Matrioska che promuoverà il nuovo disco Bugie.

L’Associazione è onorata di aver stretto una così importante collaborazione con degli artisti conosciuti in tutta Italia e di essere inserita come tappa del loro nuovo tour denominato “Incrociamo le dita”.

Successivamente al notevole riscontro in termini di partecipazione e visibilità della scorsa edizione, il 2018 rappresenta l’anno delle conferme per Green Games.

