I Figli del Fiume Giallo: Trailer Italiano del Film (2019) – HD

I Figli del Fiume Giallo, il film diretto da Jia Zhangke, racconta la storia di Qiao (Zaho Tao), una ballerina innamorata di un gangster, Bin (Liao Fan), che trovandosi coinvolta in un combattimento tra bande locali, per difenderlo spara un colpo di pistola…

In tutti i cinema italiani dal 9 maggio 2019.

