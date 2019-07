I NEGRITA in concerto 16 Luglio all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro

Al via l’estate musicale dell’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro con il concerto di una delle band che ha fatto la storia rock italiano degli ultimi anni, i Negrita. Il vulcanico Pau e compagni saranno protagonisti sul palco di Lignano martedì 16 luglio, unico concerto in Friuli Venezia Giulia del “25th Anniversary Tour”, nuovo progetto live che celebra il 25° anniversario di carriera della band. I biglietti per l’importante evento, organizzato da Zenit srt, in collaborazione con Città di Lignano Sabbiadoro, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alla biglietteria del concerto, attiva dalle ore 18.00. Le porte del concerto apriranno alle 19.00 in attesa dell’inizio del concerto, previsto per le 21.30. Tutte le info su www.azalea.it .

Per celebrare nel migliore dei modi i loro 25 anni di rock ‘n’ roll e dopo la partecipazione al 69° Festival di Sanremo, i Negrita tornano in tour in tutta Italia con una serie di concerti nei maggiori teatri italiani e in luoghi di particolare prestigio. Una scelta che richiama apertamente le date che, nel 2013, li videro protagonisti con 64 sold out consecutivi. Un anniversario del genere, tuttavia, merita qualcosa di più, quindi la band toscana ha deciso di fare le cose in grande, accompagnando i propri fan per tutto il corso del 2019 e mutando il proprio show col passare delle stagioni. La tranche primaverile del tour, La Teatrale, partirà a maggio da Assisi e per dieci serate vedrà Pau e compagni staccare le spine per calarsi al meglio nell’intimità dei luoghi che visiteranno. In estate, poi, sarà il momento de La Teatrale Plus, naturale evoluzione della precedente, in cui il gruppo alternerà brani acustici ed elettrici, in un mix in grado di descriverne al meglio entrambe le anime. Poi giungerà l’autunno, che porterà con sé altri show, altre novità, altra fiesta. “Non sappiamo bene perché, ma più divertiamo grandi e meno abbiamo voglia di stare a casa – commentano i Negrita – Vogliamo festeggiare tutto l’anno insieme a voi, quindi mettete in valigia abiti adatti a tutte le stagioni. Per l’autunno vogliamo tenervi ancora un po’ sulle spine, ma fidatevi: sarà un party senza fine!“. Lo show comprenderà tutti i grandi classici dei Negrita, con l’aggiunta di brani che difficilmente, o mai, i nostri hanno eseguito dal vivo in passato, per una scaletta che cambierà per tutto il corso dell’anno. Una grande notizia per i fan del gruppo, che accorreranno certamente in molti anche il prossimo 16 luglio a Lignano Sabbiadoro.

NEGRITA

“25th Anniversary Tour” – 16 luglio

LIGNANO SABBIADORO, Arena Alpe Adria

Gli orari della serata

Apertura biglietteria ore 18.00

Apertura porte ore 19.00

Inizio show ore 21.30

Fra i prossimi appuntamenti all’Arena Alpe Adria troviamo i concerti di Irama (19 luglio), Nomadi (4 agosto), Pinguini Tattici Nucleari e Rumatera (7 agosto), The Legend of Morricone (21 agosto) e Edoardo Bennato (23 agosto). Biglietti in vendita, info su www.azalea.it .

