Il Corriere – The Mule: Trailer Ufficiale HD del film (2019) diretto da Clint Eastwood

Prime immagini video del nuovo film diretto ed interpretato da da Clint Eastwood.

The Mule è basato sulla storia raccontata dal giornalista del New York Times Magazine Sam Dolnick, che qualche anno fa aveva scritto un lungo pezzo su Leo Sharp, un 87enne veterano della II Guerra Mondiale fermato e arrestato dalla DEA per traffico di droga.

Nei cinema italiani da Febbraio 2019.

