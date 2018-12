Il gioco online e i dispositivi mobili: che cosa sta cambiando nel 2018

I dispositivi mobili vengono utilizzati per diverse cose oggi: lavoro, per restare connessi sui vari network di cui non sappiamo fare a meno, per svago e divertimento. Il gioco in particolare, di tutti i tipi è quello che viene maggiormente praticato tramite smartphone e tablet di ultima generazione. Non è un caso se anche i produttori di console e di PC stanno affermando che nel giro di pochi anni queste abitudini prenderanno sempre più il sopravvento, spazzando via quella che è stata la tecnologia più diffusa e utilizzata per oltre 15 anni.

Oggi il gioco viene maggiormente praticato attraverso lo smartphone, tramite app di gioco sempre più sofisticate e diffuse, a tutti i livelli e per ogni fascia di età. Gli italiani sono da sempre un popolo di giocatori a cui piace tentare la sorte: basti vedere i dati che riguardano per il gioco d’azzardo le varie lotterie, come ad esempio i gratta e vinci che vengono venduti ogni anno, rappresentando una delle porzioni più ingenti per il gioco. Tra i giochi online più diffusi e coinvolgenti troviamo invece le slot machine, che stanno ottenendo buoni riscontri anche nella versione digitale, che viene praticata tramite app per smartphone. Un dato che segue e traduce quello del gioco di tipo fisico, che oggi rappresenta ancora la porzione di pubblico più ampia, ma che tra il 2017 e la seconda parte del 2018 ha aumentato il suo volume di traffico, grazie anche all’utilizzo quotidiano che gli utenti fanno dei propri dispositivi mobili.

La mossa vincente da parte dei siti di gioco e dei siti di casinò (dove si possono trovare per esempio le slot machine), è stata quella di intercettare e puntare sul mercato destinato a chi fa utilizzo del proprio smartphone, per svago e per lavoro. I dati statistici di questo 2018 denotano come ci sia stato un aumento di traffico, proprio in questo settore operativo. Il gioco online è basato sul principio di immediatezza e di semplicità. Queste app di gioco simulano e riducono tutto ciò che abbiamo trovato negli anni passati sui portali di casinò per PC fisso e laptop. È cambiata la tecnologia e il modo in cui ci approcciamo ad essa, ma non le passioni delle persone: il gioco è una componente essenziale e primaria per molte persone, che trovano svago giocando almeno 1-2 partite a settimana, sia con le slot machine, sia per quanto riguarda poker e altre attrattive da casinò digitale. Bisogna in effetti notare come le abitudini di gioco si siano modificate in base all’utilizzo dei dispositivi: fino a qualche anno fa il gioco maggiormente diffuso e praticato era proprio il poker, oggi invece questo gioco è passato in secondo piano rispetto a slot machine, bingo online e roulette. Si tratta di una controtendenza che riflette l’utilizzo della tecnologia, più veloce, dinamica ed essenziale, che ha reso di fatto alcuni giochi obsoleti. Questo si verifica sia con alcuni casual games, come quelli a cui si accede direttamente collegandosi con Facebook, sia tramite le app per slot machine dei casinò digitali.

