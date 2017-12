Il marketing 4.0 trova il suo miglior alleato negli SMS

Prima di procedere all’acquisto di un qualsiasi prodotto, ogni cliente passa diverse ore online a cercare notizie circa il prodotto che intende acquistare, in modo da confrontare le opinioni delle persone che lo hanno acquistato e decidere se sia il caso o meno di procedere con l’ordine. Le aziende, tuttavia, hanno una strategia per poter evitare queste ricerche.

Il momento della verità

È stato definito così quel lasso di tempo che precede l’acquisto di un qualsiasi prodotto: è il momento in cui l’utente, tramite diverse ricerche, cerca in tutti i modi di saperne di più sul prodotto che sta acquistando attraverso la lettura di recensioni, opinioni e schede tecniche in giro per la rete. Questo è un momento cruciale nel mondo del marketing, perché rappresenta il momento in cui il cliente sceglie o meno se completare l’acquisto. In caso di feedback positivo da parte delle recensioni, il cliente acquista il prodotto, in caso contrario, annulla l’acquisto.

Le strategie moderne

Consce di ciò, le aziende hanno iniziato ad intraprendere diverse iniziative volte ad anticipare l’intenzione del cliente di effettuare ricerche per essere sicuro del prodotto che stesse acquistando. Una di queste è l’invio di sms personalizzati, come quelli offerti da www.smshosting.it, in cui nei messaggi sono compresi dettagli sul prodotto o sulla promozione offerta in modo che il cliente non necessiti di alcuna ricerca per verificare quanto sia affidabile il prodotto che desidera acquistare.

Non è tutto così semplice

Diversi studi hanno evidenziato come, nonostante le aziende studino in maniera meticolosa il testo di ogni messaggio, l’attenzione del cliente tenda ad esaurirsi entro pochi secondi dalla ricezione del messaggio promozionale. Proprio per questo motivo i brand si sono adeguati, con messaggi più brevi ma concisi, in modo da attirare immediatamente l’attenzione del cliente (o del potenziale cliente) e convincerlo ad acquistare ciò che gli viene offerto a prezzo vantaggioso.

Il mercato è diventato molto esigente

Oltre ad essere brevi e mirati, i messaggi devono contenere offerte realmente vantaggiose: il cliente 4.0 ha ormai compreso che lui è un mezzo molto utile per i brand e quindi sa che questi dovranno proporgli promozioni e prodotti a prezzi più che ragionevoli perché lui diventi parte della “scuderia” del marchio. Inoltre, una volta stabilito un certo rapporto con il cliente, questo si aspetterà di ricevere offerte sempre migliori per restare fedele all’azienda nel corso degli anni.

Perché gli sms sono il mezzo più giusto

In un mercato in cui il cliente ha aspettative sempre più alte e in cui la sua attenzione cala in modo così semplice, quello degli sms è forse il metodo più efficace per attirarne l’attenzione: come è facile intuire, lo smartphone è lo strumento più utilizzato in fatto di comunicazioni e praticamente ogni persona al mondo ne possiede uno o possiede comunque un telefono in grado di ricevere sms. Per questo motivo, gli sms sono il mezzo di comunicazione più veloce, ma non solo: grazie alla rete telefonica, infatti, sarà praticamente certa la ricezione del messaggio a differenza, magari, di una mail che necessita connessione internet, che non tutti posseggono sul proprio telefono per motivi di obsolescenza del modello o perché non si possiede un’offerta che comprende connettività mobile.

