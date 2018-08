Il rap di GEMITAIZ protagonista il 10 agosto a Lignano Sabbiadoro

È partito da Napoli l’8 giugno il nuovo “Paradise Lost Live Tour” di Gemitaiz, stella del rap italiano che negli ultimi anni ha saputo prendersi la scena e collezionare una lunga serie di dischi d’oro e di platino. Dopo i concerti di Fabri Fibra e lo strepitoso sold out di Sfera Ebbasta, l’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro si prepara a ospitare il concerto di un altro king del rap italiano, Gemitaiz appunto, il cui unico live in Friuli Venezia Giulia è in programma domani, venerdì 10 agosto. I biglietti per lo spettacolo, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Città di Lignano Sabbiadoro, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoturismoFVG, sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alla biglietteria dello spettacolo domani a partire dalle 17.00. Per facilitare la permanenza del pubblico ed evitare la creazione di lunghe code all’esterno dell’Arena Alpe Adria, l’area verde antistante l’arena sarà aperta ai fan muniti di biglietto già a partire dalle 17.00. Lo spazio sarà provvisto di servici igienici, acqua e aree ristorazione. Le porte dell’area concerto apriranno poi alle 19.00 in vista del live che inizierà alle 21.30. Tutte le info su www.azalea.it .

Romano, classe ‘88, Gemitaiz, grazie a una poetica unica, un flow killer, tematiche e personalità da vendere, è uno dei rapper più seguiti della scena hip hop italiana. Dopo la firma per Tanta Roba Label nel 2012, Gemitaiz presenta al pubblico il suo primo album ufficiale da solista, “L’Unico Compromesso”, che lo lancia nel mondo della musica che conta. Nel 2014 assieme a MadMan pubblica l’album “Kepler”, che raggiunge dopo due mesi dalla pubblicazione il riconoscimento “disco d’oro” per le copie vendute. Nel gennaio 2016 Gemitaiz pubblica “Nonostante Tutto”, album certificato “oro” in sole due settimane dall’uscita e successivamente “platino”. Il tour che segue la pubblicazione registra numerosi sold out nei principali live club della penisola. A dicembre 2016 esce in freedownload “QVC7”, settimo capitolo della serie “Quello che vi consiglio”, ormai un appuntamento fisso con i propri seguaci. Dopo il grande successo di “Nonostante tutto” e dell’omonimo live tour che ha portato il rapper sui palchi di tutta Italia collezionando un sold out dopo l’altro, Gemitaiz ha pubblicato lo scorso 20 aprile il suo terzo atteso album di inediti dal titolo “Davide”. L’uscita del disco è stata anticipata dai singoli “Oro e Argento” (certificato platino da Fimi/GfK Italia) e ”Fuori”. È attualmente in rotazione radiofonica l’omonima title track “Davide” che vede anche il featuring della star del pop Coez. Dopo le apparizioni Gemitaiz al Concerto del Primo Maggio di Roma e quella prevista al Wired Festival a fine maggio, l’artista sta proseguendo l’estate esibendosi sui palchi delle principali città italiane.

GEMITAIZ

“PARADISE LOST LIVE TOUR”

Venerdì 10 agosto 2018

LIGNANO SABBIADORO, Arena Alpe Adria

Tutti gli orari:

Ore 17.00 – Apertura biglietteria e area verde dell’arena

Ore 19.00 – Apertura porte area concerto

Ore 21.30 – GEMITAIZ LIVE

