Il regista cult BRIAN YUZNA incontra il pubblico del TRIESTE SCIENCE+FICTION FESTIVAL. Giovedì 31 ottobre

Ospiti speciali per la 19° edizione del Trieste Science+Fiction Festival,

in programma fino a domenica 3 novembre. Protagonista della giornata di giovedì 31 ottobre sarà Brian Yuzna, autore di pellicole cult del cinema

fanta-horror degli anni ‘80/’90, tra cui “Society – The Horror” (1989),

“Re-Animator 2” (1989) e “The Dentist” (1996).

Il cineasta, Presidente della giuria del Premio Asteroide, riconoscimento

internazionale che ogni anno il festival dedica al miglior film di

science-fiction e fantasy in concorso, festeggerà i primi 30 anni del suo film “Society – The Horror” (1989), che verrà proiettato alle ore 15.00 al Teatro Miela in versione restaurata alla presenza del regista. Feroce metafora in salsa splatter sulla borghesia snob americana, “Society” è il fulminante esordio alla regia di Yuzna, nonché uno dei migliori horror sociopolitici

dell’epoca.

Sempre giovedì 31 ottobre alle 17.00 al Rossetti si terrà la proiezione in

anteprima italiana dell’action sci-fi “Code 8” di Jeff Chan. All 17.30 al

Miela sarà la volta del documentario “I Am Human” di Taryn Southern,

viaggio coraggioso fra i primi “cyborg” al mondo.

A partire dalle 19.00 appuntamento per tutta la famiglia presso il Science

Centre Immaginario Scientifico con “Speed Science: Scienza da brivido” per

festeggiare la notte di Halloween con un evento pensato per i bambini dagli

8 anni in su.

Alle 20.00 tutti al Rossetti per l’anteprima italiana di “Iron Sky – The

Coming Race” di Timo Vuorensola, secondo capitolo di una delle commedie

fantascientifiche più apprezzate degli ultimi anni. Il film verrà

proiettato alla presenza del regista Timo Vuorensola, che sempre giovedì 31

ottobre parteciperà anche al Fantastic Film Forum.

Sempre alle 20.00 al Miela verrà proiettato in anteprima mondiale il

monster movie “Blood Bags” di Emiliano Ranzani. Alle 20.30 nel complesso

sotterraneo Kleine Berlin andrà in scena in anteprima per il TS+FF 2019 lo

spettacolo teatrale “Spiral Brandelli di futuro”, in cui l’attore Lorenzo

Acquaviva racconta storie non ancora avvenute sui brevi scorci audiovisivi

di Gigi Funcis.

Alle 22.00 al Rossetti verrà presentato in anteprima mondiale l’horror

italiano “In the trap” di Alessio Liguori, film teso e claustrofobico come

una escape room. Sempre alle 22.00 al Teatro Miela si terrà la performance

multimediale a cura del gruppo jazz XYQuartet, autentico viaggio

nell’immaginario del volo orbitale in collaborazione con Cizerouno. Chiude

la giornata del 31 ottobre l’anteprima italiana delle ore 00.15 del film

“Bliss” di Joe Begos, un incubo psichedelico visivamente impressionante,

perfetto per la notte di Halloween.

PROGRAMMA COMPLETO GIOVEDì 31 OTTOBRE:

DALLE 10.00 – RIDOTTINO TEATRO MIELA

INCONTRI DI FUTUROLOGIA

DALLE 10.00 – SAVOIA EXCELSIOR PALACE

FANTASTIC FILM FORUM | INCONTRI

14.00 – POLITEAMA ROSSETTI

EUROPEAN FANTASTIC SHORTS PART 2

15.00 – TEATRO MIELA

SOCIETY di BRIAN YUZNA – USA, 1989, 99’

+ CONVERSAZIONE CON BRIAN YUZNA

17.00 – POLITEAMA ROSSETTI

CODE 8 di JEFF CHAN

CANADA, 2019, 98’

17.00 – RIDOTTINO MIELA

TECNO VIRUS TRIESTINI STRAGISTI

PRESENTAZIONE DEL LIBRO

17.30 – TEATRO MIELA

I AM HUMAN di TARYN SOUTHERN, ELENA GABY

USA, 2019, 91’

18.00 – RIDOTTINO MIELA

FIRENZE VR

19.00 E 21.00 – SCIENCE CENTRE IMMAGINARIO SCIENTIFICO

SPEED SCIENCE -SCIENZA DA BRIVIDO

20.00 – POLITEAMA ROSSETTI

IRON SKY: THE COMING RACE di TIMO VUORENSOLA

FINLANDIA, GERMANIA, BELGIO, 2019, 93’

20.00 – TEATRO MIELA

BLOOD BAGS di EMILIANO RANZANI

ITALIA, 2019, 83’

20.30 – KLEINE BERLIN

SPIRAL, BRANDELLI DI FUTURO

SPETTACOLO TEATRALE

22.00 – POLITEAMA ROSSETTI

IN THE TRAP di ALESSIO LIGUORI

ITALIA, 2019, 90’

22.00 – TEATRO MIELA

XYQUARTET | MULTIMEDIA PERFORMANCE

00.15 – TEATRO MIELA

BLISS di JOE BEGOS

USA, 2019, 80’