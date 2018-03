Il sogno di una vincita milionaria ora è tutto online

Siamo in molti che giochiamo alla lotteria, quotidianamente o settimanalmente, sperando che un giorno o l’altro la dea bendata Fortuna ci dia una mano a vincere un ricco montepremi. Non importa in che Paese viviamo; è un sogno che accomuna un po’ tutti, per quello ancora oggi la lotteria è così in voga: ci fa credere in un mondo migliore, un mondo nel quale possiamo realizzare i nostri progetti.

Senza dubbio, più il jackpot è alto più siamo invogliati a giocare, ed è questo che succede anche quando giochiamo a EuroMillions, che tra tutte le lotterie, è quella che offre i premi più alti per singolo giocatore. Un tempo, però, si poneva un problema non trascurabile, ossia che solo i Paesi partecipanti potevano giocare a questa lotteria tramite il biglietto cartaceo. Ora, grazie al sito EuroMillions.com, questa storia appartiene al passato.

L’omonima startup spagnola ci dà la possibilità di giocare a EuroMillions ed a molte altre lotterie provenienti dal tutto il mondo anche dall’Italia. EuroMillions.com infatti si rinnova ed, oltre a cambiare il suo design scegliendo una grafica più chiara ed intuitiva, aggiunge quattro nuove lingue: russo, spagnolo, olandese ed, ovviamente, italiano.

Ma c’è di più: il sito inserirà presto nuove lotterie alla sua lista, come il famoso Poweball americano, rompendo letteralmente qualsiasi confine geografico! Inoltre, la modalità di gioco online ti permetterà di risparmiare tempo, giocando ovunque ed in qualsiasi momento con solo pochi click. Se vuoi, puoi iniziare già da subito a giocare su EuroMillions.com ; realizzare i propri sogni non è mai stato così semplice! Tutto quello di cui hai bisogno è una connessione ad Internet; il sito è infatti disponibile su qualsiasi dispositivo.

Perchè giocare su EuroMillions.com

Forse te lo starai chiedendo ed i motivi sono innumerevoli: basti pensare che EuroMillions è la lotteria europea che gestisce più denaro in assoluto e, pertanto, quella che può far veramente decollare i tuoi sogni. Pensa che il montepremi minimo garantito non scende mai al di sotto dei 17 milioni di euro e che, se non viene vinto, può aumentare fino alla notevole cifra di 190 milioni di euro!

Inoltre, il sito mette al primo posto la tua sicurezza e quella dei tuoi dati personali. Il sistema di pagamento non è solo sicuro, ma è anche estremamente facile usarlo. EuroMillions.com viene incontro così ai suoi giocatori offrendo loro un funzionamento semplice ed intuitivo.

Cosa fare se vinci su EuroMillions.com

Innanzitutto è bene che tu sappia che, in caso di vincita, non occorre che tu faccia niente per riscuotere il denaro perché sarà EuroMillions.com a occuparsi di tutto: in seguito alla vincita, ti verrà trasferita la rispettiva somma di denaro sul tuo conto di giocatore, senza alcuna commissione. Avrai di certo una preoccupazione in meno e più tempo per metabolizzare l’incredibile notizia. Ritrovarsi con una grossa somma di denaro da gestire dal giorno alla notte può infatti non essere facile e il primo consiglio che si suole dare in questo caso è di non perdere la calma e, soprattutto, di mantenere l’anonimato. È solo una precauzione ma è bene prendersela; si sa, una somma ingente di denaro come quelle che si vincono con EuroMillions possono far gola ad un sacco di persone; in quel caso poi starà a te discernere gli amici veri da quelli che, al contrario, vogliono solo trarne un vantaggio economico.

Dopodiché, quando ti sentirai pronto, potrai dirigerti ad una banca; un modo, questo, utile anche al fine di non farsi prendere la mano da questa condizione di “nuovo ricco” e quindi non sperperare tutto in cose di cui poi potremmo pentirci. Vincite così infatti possono cambiarti la vita in meglio ma anche, alle volte, in peggio. È importante non prendere scelte avventate; se sarai prudente potresti persino veder crescere la tua fortuna e questo ti permetterà di vivere per sempre con delle entrate certe.

Quando avrai la tua vincita al sicuro, rifugiati per qualche giorno in un luogo tranquillo, magari in una casa di campagna o in un hotel, e non aver fretta di prendere una decisione a tutti i costi; potresti lasciare il lavoro e partire per un viaggio o investire parte della tua fortuna per finanziare associazioni benefiche o ricerche in ambito medico. La verità è che si potrebbero fare veramente tante cose; sta a te pianificare a breve, medio e lungo termine. Perché dal momento che la vita è stata così generosa, non avrebbe senso sperperare tutto in pochi mesi. Quello che dovrebbe fare ciascuno di noi è vedere la sicurezza economica che ne deriva da una vincita come un trampolino di lancio, grazie al quale poter finalmente aspirare in concreto ai propri sogni, qualsiasi essi siano.

