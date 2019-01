Inaugurata la seggiovia Nuova Tarvisio con nazionale azzurra di slalom

La nuova seggiovia quadriposto, che ha sostituito la precedente biposto, ha la capacità di far salire in quota 1200 sciatori all’ora e in 690 ml copre un dislivello di 185 ml. Sarà utilizzata sia dagli sportivi in allenamento sulle piste del Tarvisiano e naturalmente dai tanti turisti che frequentano il polo: la seggiovia serve le piste C e C2, dedicate in particolare agli agonisti, e la D, destinata agli sciatori con tutti i livelli di preparazione.

La realizzazione dell’impianto, come sottolineato dal direttore generale di PromoTurismoFVG Lucio Gomiero, è stata fatta in tempi record: il bando è stato pubblicato nel dicembre 2017 e la seggiovia è entrata in funzione durante la stagione sciistica successiva, nonostante le difficoltà dovute ai recenti fenomeni di mal tempo.

Share and Enjoy