Indoor Cycling 11-12 maggio a Monfalcone

2 Giornate all’insegna dell’Indoor Cycling targato GC® supportate da esponenti del GC® National Team che a loro volta saranno aiutati dai numerosi istruttori GC ® del team Friuli Venezia Giulia e Veneto. Sabato 11 Maggio e Domenica 12 Maggio in occasione del North East Bike Festival avrete anche la possibilità di provarla gratuitamente dalle ore 10.00 del sabato alle ore 16.00 della domenica previa prenotazione tramite l’infoPoint GC®.

Mentre per il Movimento GC® gli appuntamenti ufficiali saranno 4 :

Sabato 11 Maggio Promotional Ride 1 – 15.00-16.00 * Giovanna Di Santo- GC® Presenter * Barbara Tartaglia – GC® Grey level Promotional Ride 2. – 17.00-18.00 * Gabriele Cestra – GC® Master Trainer

Domenica 12 Maggio Promotional Ride 1 15.00-16.00 * Annamaria Ferramosca – GC® Grey level * Federico Caravaggio – GC® Black level Promotional Ride 2 16.30-17.30 * Angelo Rotino – GC® Trainer Il Contributo alla partecipazione di ogni singola Ride è di € 10,00.

Per prenotare scrivere alla mail info@psycle.it o chiamare al n. 347-6341340 Per info e prenotazioni è obbligatorio il tesseramento GC® valido per l’anno in corso. Si chiama Group Cycling® ed è tutta made in Italy. Group Cycling® nasce dalla partnership tra ICYFF™ e Technogym® per dare vita, attraverso il metodo di allenamento ICY Program™, ad un Indoor Cycling moderno capace di coniugare allenamento, divertimento e sicurezza.

Il movimento Group Cycling® in Italia ormai sta coinvolgendo la maggioranza dei centri fitness e delle grosse catene internazionali del settore. Oltre ad un concetto più mirato verso la “simulazione su strada” rispetto ad altri metodi di allenamento riguardanti l’Indoor Cycling, Group Cycling® si avvale di strumenti tecnologici utili a rendere le lezioni più interessanti ed allenanti come la telemetria in cui, attraverso un software apposito e fasce bluetooth applicate a tutti gli utenti, è possibile monitorare il proprio lavoro cardiaco su uno schermo posto vicino l’istruttore o le videoride: vere e proprie simulazioni di uscita su strada (o mtb) con video del percorso in soggettiva, proiettato su max ischermo ed intensità dello sforzo strettamente correlata con la strada che si sta affrontando.

