Italia-Finlandia: i biglietti per vedere la partita sabato 23 marzo

Appuntamento sabato 23 marzo alle 20.45 con il calcio d’inizio che darà il via alla sfida tra giocatori di Mister Mancini e la Nazionale finlandese sul campo della Dacia Arena, e proprio per i tifosi bianconeri sono state pensate tante speciali promozioni.

Di seguito le tipologie e i prezzi dei biglietti, comprensivi di prevendita:

TRIBUNA CENTRALE – Euro 55,00 TRIBUNA CENTRALE RIDOTTO – Euro 35,00TRIBUNA CENTRALE RIDOTTO VIVO AZZURRO – Euro 30,00TRIBUNA LATERALE – Euro 45,00TRIBUNA LATERALE RIDOTTO – Euro 30,00TRIBUNA LATERALE RIDOTTO VIVOAZZURRO – Euro 25,00TRIBUNA LATERALE RIDOTTO UNDER 12 – Euro 5,00DISTINTI – Euro 35,00DISTINTI RIDOTTO – Euro 25,00DISTINTI RIDOTTO VIVO AZZURRO – Euro 18,00DISTINTI RIDOTTO UNDER 12 – Euro 5,00CURVE – Euro 10,00CURVE RIDOTTO SPONSOR – Euro 5,00



I biglietti ridotti sono riservati alle donne, ai ragazzi fino ai 18 anni (nati dopo il 23 marzo 2001), agli Over 65 (nati prima del 23 marzo 1954) e ai possessori delle fidelity card Udinese Away e Udinese My Passion.

I biglietti ridotti Under 12 sono riservati ai bambini fino a 12 anni (nati dopo il 26 marzo 2007) e sono acquistabili solo ed esclusivamente se l’accompagnatore del minore è in possesso di un tagliando intero o ridotto Donne/Under 18/Over 65.

I biglietti ridotti Vivo Azzurro sono riservati ai possessori di card Vivo Azzurro.

I tagliandi per assistere alla partita possono essere acquistati:

– NOVITA’: Al Macron Store della Dacia Arena dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30 (il sabato della partita ai botteghini)

– Online su Ticketone

– Nelle rivendite autorizzate:

Provincia di Gorizia:Cormons – Viale Friuli 70 Monfalcone – Via Pocar G. F. 1 Provincia di Pordenone:Pordenone – Via Piave 58 Pordenone – Viale Della Libertà 67 Roveredo – In Piano Via XX Settembre 31 Sacile – Via Rosselli Fratelli 24 Sacile – Viale Trento 100 Spilimbergo – Via Corridoni F. 21 Provincia di Udine:Cervignano – Del Friuli Piazza Indipendenza 32 Codroipo – Via Delle Acacie 2 Gemona – Del Friuli Via XX Settembre 17 Latisana – Piazza Indipendenza 20 Latisana – Piazzale Osoppo 12 Palazzolo Dello Stella – Via Roma 21 San Daniele Del Friuli – Via Julia 1 San Giovanni Al Natisone – Via Del Collio 21 Tarvisio – Via Vittorio Veneto 318 Tolmezzo – Via Divisione Osoppo 33 Udine – Via Antonio Caccia 53Udine – Via Aquileia 89Udine – Via Pio Vittorio Ferrari 6 Provincia di Trieste:Trieste – Corso Italia 6/CTrieste – Via Lionello Stock 5 Di seguito l’elenco completo delle rivendite





