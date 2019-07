J-AX +ARTICOLO 31, le leggende del rap italiano in concerto in spiaggia a BIBIONE

Il grande J-Ax, assieme a Dj Jad, per il grande ritorno del duo che ha fatto la storia del rap italiano degli anni ’90: gli Articolo 31, saranno protagonisti domani sul palco della spiaggia antistante a Piazzale Zenith a Bibione (Ve), per l’attesissimo evento di chiusura della rassegna Bibione Beach Live 2019. I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srl eFvg Live Srl, in collaborazione con il Comune di San Michele al Tagliamento e Bibione, sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche domani alla biglietteria del concerto a partire dalle 17.30. Le porte al pubblico apriranno alle 19.00 mentre l’inizio dello spettacolo è in programma alle 21.30. Tutte le info su www.azalea.it e www.fvgmusiclive.it .

Non accenna a fermarsi il grande J-Ax con il progetto musicale “J-Ax + Articolo 31”, in collaborazione con Dj Jad, con il quale ha conquistato pochi giorni fa l’Arena di Verona. Reduce dai 10 sold out consecutivi registrati a Milano, in cui ha rivissuto i suoi 25 anni di carriera insieme a tutti gli artisti con cui ha collaborato e a Dj Jad, che in tutte le date per una parte del live ha ricostruito con lui la storia degli Articolo 31, J-Ax sta ora conquistando i più importanti palchi estivi d’Italia. Le due metà degli Articolo 31 si uniscono per questo nuovo show, in una dimensione live completamente unica, tornando ad emozionare il pubblico con vecchi e nuovi successi. Gli Articolo 31 sono parte integrante della storia della musica italiana, insieme hanno realizzato brani per un’intera generazione, ascoltati e ricordati ancora oggi. “J-Ax + Articolo 31“ è uno show che porterà gli spettatori in un viaggio esplosivo tra passato e presente. Nel 1990 J-Ax fonda, insieme a Dj Jad, gli Articolo 31. Nel 2006 il fortunato sodalizio si scioglie e J-Ax intraprende la carriera solista. Nel 2006 esce l’album “Di Sana Pianta” seguito nel 2009 dal secondo disco intitolato “Rap’n’Roll”. Dopo “Deca Dance” del 2009, l’anno successivo J-Ax crea il duo Due di Picche insieme a Neffa e i due artisti pubblicano il disco “C’eravamo Tanto Odiati”. Il rapper milanese diventa anche un noto volto televisivo in programmi cono The Voice of Italy e Amici, dove ricopre il ruolo di coach. Nel 2015 arriva “Il Bello d’Esser Brutti” e nell’estate 2016 esce “Vorrei ma non posto”, il singolo da record con 7 certificazioni platino e oltre 170,7 milioni di views, che porterà l’artista a scrivere a 4 mani insieme a Fedez “Comunisti col Rolex”, il disco più venduto del 2017 in Italia e certificato triplo disco di platino. L’11 maggio 2018 è uscita “25 Ax – Il Bello di essere J-Ax”, la raccolta con cui il rapper celebra i suoi 25 anni di discografia, che contiene i suoi successi più significativi, a partire dalle origini e includendo un lasso di tempo che va idealmente dal 1993 – anno in cui usciva il primo album degli Articolo 31 intitolato “Strade di Città” – fino ad oggi.

J-Ax + Articolo 31

Sabato 20 luglio 2019

BIBIONE (VE), Piazzale Zenith – Spiaggia

Gli orari della giornata:

Ore 17.30 apertura biglietterie

Ore 19.00 apertura porte

Ore 21.30 inizio show

