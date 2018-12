Jovanotti ecologicamente parte dal Friuli Venezia Giulia. 6 luglio 2019

Il 6 luglio sembra molto lontano, ma non solo il tempo passa in fretta, i biglietti vanno già a ruba e, sebbene l’arenile del Bella Italia & Efa Village sia enorme, i posti saranno comunque limitati ed è sicuramente meglio non aspettare l’ultimo minuto per acquistare i biglietti. Quest’anno la prima tappa del Tour di Jovanotti sarà a Lignano Sabbiadoro e già si sente l’emozione e la felicità aleggiare al Bella Italia per il JOVA BEACH PARTY che presenta la novità dello spettacolo sulla sabbia, ma sarà anche un’esperienza artistica, fisica, sensoriale e con particolare attenzione all’ambiente. A fianco del WWF in una sfida importante per la Natura e per la salute umana: la lotta all’inquinamento da plastica. JOVA BEACH e il WWF PlasticFree Tour, saranno quindi insieme nell’estate 2019 per sensibilizzare l’opinione pubblica e offrire soluzioni concrete su una delle principali emergenze ambientali che sta mettendo a rischio molte specie animali e minacciando la salute umana, vista la contaminazione da plastica delle catene alimentari.

JOVA BEACH PARTY coniuga la scoperta di un nuovo palcoscenico naturale con l’intrattenimento garantito dal primissimo tra i DJ italiani. Jovanotti è visionario ed è in grado, come nessun altro artista, di mescolare i mondi, di immaginare futuri possibili, di riportare la connessione al centro del sistema. Nell’epoca dell’industria dei grandi concerti, il pubblico è “chiuso” e per quanto immensi e sterminati siano gli eventi, il rapporto tra artista e pubblico finisce per diventare un circuito unico.

Il project manager Marino Firmani del Bella Italia Village descrive con grande enfasi l’evento che sarà nuovissimo, una vera irruzione nella quotidianità e nel “già visto”. Uno spettacolo che comincia quando si esce dalla camera per raggiungere la spiaggia e che va avanti a ballare in spiaggia fino allo strenuo delle forze. È lo spirito del rock’n’roll e del “duende” che rientra in scena come protagonista assoluto, ma nell’epoca digitale, nel tempo dei social e dell’iperconnessione. Un’esperienza collettiva e reale dove il pubblico sarà coinvolto, si meraviglierà, si stupirà e avrà la sensazione di partecipare a qualcosa di veramente nuovo e autentico.

L’annuncio del JOVA BEACH PARTY si inserisce all’interno di una partnership esclusiva con Facebook Italia che prevede una serie di iniziative a supporto del progetto. Sarà particolarmente interessante quindi la prima tappa a Lignano Sabbiadoro del nuovo tour perché stuzzicherà la curiosità di molti.

JOVA BEACH PARTY è Lorenzo in console, è Lorenzo con la band, è Lorenzo con diversi ospiti nazionali e internazionali che arricchiranno ciascuna data, prima e anche durante lo show. Lorenzo con una chitarra al chiaro di luna intorno a un falò. Anche se possiamo immaginare ci sarà parecchia gente intorno.

Uno dei fattori che salta subito agli occhi identificando lo spettacolo come originale se non unico è l’orario d’inizio: le porte apriranno alle 14.00 e subito partiranno le attività nelle varie aree. Sulla spiaggia, si potrà prendere il sole, cercare zone d’ombra, fare il bagno, farsi una doccia, giocare, bere e mangiare e ascoltare Jovanotti. L’organizzazione prevede l’area bambini, giochi, bancarelle, area relax, area food and beverage, area matrimoni, in un format che è la creazione di un racconto totale che coinvolge la gente dall’inizio, dalla nascita del progetto, perché si trasformi in un’unica e vera esperienza immersiva, emozionante e divertente.

Non mancherà una nuova APP per gli smartphone che guiderà il pubblico in tutta la fase di lancio fornendo gli aggiornamenti sull’iniziativa e sui servizi: parcheggi, navette, percorsi-natura, mappe, etc., ma anche all’interno del JOVA BEACH PARTY, illustrando le caratteristiche ambientali del luogo e le mille opportunità offerte dalla giornata: ospiti, attività speciali, il programma e gli orari delle esibizioni di ogni giornata.

Realizzato in stretta collaborazione con il Comune di Lignano Sabbiadoro e del Bella Italia & Efa Village, sarà una vetrina mondiale per presentare le strutture disponibili, i parchi giochi, le attrezzature sportive e il parco acquatico.

Dopo la prima tappa di Lignano Sabbiadoro il 6 luglio, l’estate 2019 di Jovanotti con il Jova Beach Party sarà in giro per lo stivale con altre dodici tappe di cui l’ultima “spiaggia” sarà a 2.275 metri d’altitudine. Una tournee ecologica con il WWF al fianco infatti una delle date più importanti, vicino Roma, a Ladispoli dove si trovano un’area protetta e l’area di nidificazioni del fratino, il cantante e Trident Music hanno deciso di annullare lo show in programma il 16 luglio. Questo a seguito di ulteriori approfondimenti preventivi chiesti proprio da Trident e realizzati in collaborazione con il Wwf, che collaborerà all’intera tournée.

Quindi rimangono ufficialmente queste date confermate, dopo Lignano Sabbiadoro il 6 luglio al Bella Italia & Efa Village, Jovanotti sarà: 10 luglio RIMINI (Spiaggia Rimini Terme); 13 luglio CASTEL VOLTURNO (Spiaggia Lido Fiore Flava Beach); 20 luglio BARLETTA (Lungomare Pietro Mennea); 23 luglio OLBIA (Banchina Isola Bianca Molo Bonaria); 27 luglio ALBENGA (Lungomare Cristoforo Colombo); 30 luglio VIAREGGIO (Spiaggia del Muraglione); 3 agosto LIDO DI FERMO (Lungomare Fermano); 7 agosto PRAIA A MARE (Lungomare Area Dino Beach); 10 agosto ROCCELLA JONICA (Area Natura Village Lungomare Lato Nord); 13 agosto POLICORO (Spiaggia di Torremozza); 17 agosto VASTO (Lungomare Duca degli Abruzzi); 24 agosto PLAN DE CORONES (Cima).

I bambini inferiori agli otto anni di età, alla data dell’evento, hanno diritto all’ingresso gratuito se accompagnati da almeno un genitore (per bambino) o di chi ne fa le veci, provvisto di regolare titolo di ingresso, con un documento che attesti l’età del bambino e ne certifichi la genitorialità (carta d’identità provvista di dicitura genitoriale o di chi ne fa le veci). Il tutto fino ad esaurimento biglietti. Per i genitori dei minori che posseggono carta d’identità elettronica, sprovvista di dicitura genitoriale sul retro (vedi rettangolo rosso fac-simile), essi dovranno munirsi di Stato di Famiglia in carta semplice reperibile presso il Comune di residenza. In assenza di tali documenti, il minore non potrà beneficiare dell’ingresso gratuito. Per effettuare la prenotazione dell’ingresso gratuito sarà necessario inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica: lignanojovabeachparty@tridentmusic.it inviando copia del documento d’identità (FRONTE E RETRO) del bambino o carta d’identità elettronica (FRONTE E RETRO) accompagnata da un documento rilasciato dal Comune che attesti la genitorialità (nel caso di assenza della dicitura genitoriale sul retro), riportando nella mail il numero d’ordine dei biglietti acquistati o l’ID riportato sul biglietto (dell’adulto) comprato presso un punto vendita.

Vuoi sposarti al Jova Beach Party di Jovanotti? Iscriviti alla newsletter che trovi sul sito http://www.tridentmusic.it/ in alto a destra: riceverai una email appena avranno definito tutti i dettagli! Ci sarà la JOVA WEDDING CHAPEL al Jova Beach Party, the Love Beach! L’evento speciale!

Prodotto e organizzato da Trident che da sempre ha saputo innovare il mondo degli show live, JOVA BEACH PARTY è un concept unico, una nuova frontiera dell’intrattenimento proposta in alcune tra le più belle spiagge italiane. La prima sarà quella del Bella Italia & Efa Village a Lignano.

