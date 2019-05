Kimonoflaminia: a Udine Kimono e Kokeshi antiche

Se vi piacciono i Kimono e le Kokeshi, tradizionali bambole giapponesi, non perdetevi lo stand di Kimonoflaminia in piazza San Giacomo per tutto il Far East Film Festival! #feff21

Negozio online di abbigliamento e oggettistica tradizionale giapponese: pezzi unici interamente realizzati e decorati a mano. Kimonoflaminia nasce come risposta a un’ossessione che mi porto fin dall’infanzia: quella per il Kimono.

Ho sempre nutrito una passione irrazionale per tutto ciò che concerne la cultura giapponese: lo stile, la musica, il cinema, la lingua, ecc. Ciò mi ha portato ad approfondire alcuni campi di mio interesse, innanzitutto la lingua e la storia del Kimono.Con l’acquisto del mio primo Haori proveniente da Kyoto, ho iniziato a dare un senso a questa passione: collezionare e indossare capi unici d’epoca abbinati all’abbigliamento occidentale. Come risultato, molti hanno iniziato a chiedermi dove potessero acquistare abiti così pregiati.

Indossandolo, sono riuscita a mostrarne il potenziale: è un capo in grado di valorizzare tutte le età, le taglie e soprattutto gli stili personali, semplicemente cambiando gli accessori.

In breve tempo nasce il negozio online KimonoFlaminia grazie alla collaborazione con la Mostra di Hiroshige presso il Museo della Fondazione Roma, per la quale ho fornito tutti i kimono delle hostess e i nostri articoli in vendita all’interno del bookshop. Era il 2009.Ho cominciato così a stringere rapporti con alcuni fornitori giapponesi che mi hanno garantito fin da subito capi di altissima qualità per le condizioni, per i materiali utilizzati e per la manifattura.

Ormai sono diventati cari amici e con loro ho creato un canale diretto Giappone-Italia basato innanzitutto sulla stima e la fiducia reciproca.Nel 2011 entra a far parte della squadra Alessandro Servidio, già appassionato di cultura giapponese, e insieme abbiamo allargato le nostre ricerche ad altri articoli, sempre di altissima qualità, quali bambole kokeshi, quadri e pannelli d’epoca, statue buddiste e oggetti d’arte giapponese.

Negli ultimi anni ci siamo specializzati nel reperire kokeshi vintage rare e d’autore, diventando un punto di riferimento per i collezionisti sia in Italia che all’estero. Tra le varie collaborazioni, ricordo:

– nel 2013 abbiamo fornito i kimono per la Madama Butterfly della Greek National Opera di Atene

– nel 2014 la cantante Giorgia ha scelto un nostro kimono per il suo video “Non mi ami”

– nel 2016 i nostri articoli erano presenti al bookshop della mostra “Hokusai, Hiroshige, Utamaro” presso Palazzo Reale a Milano

– nel 2017 abbiamo collaborato con i bookshop di “Kuniyoshi, il visionario del mondo fluttuante” presso il Museo della Permanente a Milano, e “Hokusai, sulle orme del maestro” al Museo dell’Ara Pacis di Roma

– nel 2018 i nostri articoli sono stati in vendita al bookshop della mostra “Hiroshige, visioni dal Giappone” presso le Scuderie del Quirinale, Roma.

Inoltre, collaboriamo costantemente con le costumerie di cinema, televisione e teatro.Il mio amore per il Giappone si rinnova ogni giorno, ogni volta che scelgo dopo accurate selezioni il nuovo articolo da inserire all’interno della collezione e ogni volta che mi viene trasmessa la gioia di chi lo riceve. E’ questo che da il senso e la motivazione alle mie ricerche quotidiane, condividere la magia del Giappone e la sua affascinante cultura.Domo arigatou gozaimasu!(Grazie mille!)Flaminia Pirozzi

www.kimonoflaminia.com

