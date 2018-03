Lago Film Fest al Teatro del Pane – 10 marzo 2018

Rotterdam – Paesi Bassi, Clermont-Ferrand – Francia, Berlino – Germania: Lago Film Fest rientra dal suo tour europeo e chiude la sua ricerca di film debuttando al Teatro del Pane di Treviso con Pasta Corta, una cena a tema accompagnata da un carosello di animazioni da tutto il mondo.

Mentre prende la rincorsa per la sua quattordicesima edizione, Lago Film Fest – il festival di internazionale di cortometraggi, documentari, animazioni e arti performative che ogni estate, per nove giorni, accende le rive e i cortili del piccolo borgo di Lago in provincia di Treviso – conferma la natura al tempo stesso globale e locale che ha ispirato la sua fondazione.

Febbraio ha visto il team organizzativo impegnato nelle tre lunghe tappe di Lago On Tour, un viaggio nei principali festival del cinema europei iniziato all’International Film Festival di Rotterdam, proseguito alla quarantesima edizione del Festival del Cortometraggio di Clermont-Ferrand e fatto culminare alla Berlinale il Festival Internazionale del Cinema di Berlino: giornate di visioni e incontri, utili per fare il pieno di contenuti e per studiare da vicino il futuro del cinema indipendente, per porre le basi di collaborazioni a venire con registi e istituzioni e per validare Lago Film Fest come snodo riconosciuto e peculiare della rete cinematografica europea.

Rientrato in Italia, Lago Film Fest restringe il campo ma non l’inventiva: è all’insegna di una valorizzazione della propria vocazione territoriale che a marzo inaugura una nuova collaborazione, quella con il trevigiano Teatro del Pane e con il suo direttore artistico Mirko Artuso. Suggestivo punto di riferimento del teatro, della musica e della tradizione locale, primo teatro con cucina dove i piatti precedono o diventano protagonisti aggiunti dell’offerta artistica della serata, il Teatro del Pane ospiterà la puntata pilota di Pasta Corta: una raccolta di animazioni brevi e fulminanti provenienti da tutto il mondo, il meglio di quattordici anni di ricerca distillato in un’ora e mezza di proiezione accompagnata da un menu ben intuibile dal titolo della serata.

Da Berlino a Treviso in un viaggio senza scossoni. Lago Film Fest è sempre stato questo: partire a visitare mondi nuovi per tornare a casa a raccontarli.

