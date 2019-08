Lignano: i Nomadi all’arena Alpe Adria – 4 ago 2019

Grande appuntamento con la storia della musica italiana a Lignano Sabbiadoro. Domani, domenica 4 agosto, sul palco dell’Arena Alpe Adria saliranno i Nomadi, storica band guidata da Beppe Carletti, che festeggia in tour i 55 anni di attività, un anniversario che li rende uno fra i gruppi più longevi della musica mondiale. I biglietti per l’evento, organizzati da Zenit srt, in collaborazione con Città di Lignano Sabbiadoro, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, sono ancora in vendita nei punti autorizzati Ticketone e lo saranno anche alle biglietterie del concerto, dalle 18.30. Le porte dell’arena apriranno al pubblico alle 19.30 in attesa dell’inizio del concerto, previsto per le 21.30. Tutte le info su www.azalea.it .

Sono i primi anni 60 quando, tra Modena e Reggio Emilia, Beppe Carletti e Augusto Daolio decidono di formare una loro band, destinata poi a scrivere importanti pagine di storia della musica italiana. L’esordio avviene nel 1963 e il nome prescelto è Nomadi. Nel 2018 i Nomadi hanno festeggiato i 55 anni di musica, e lo hanno fatto alla loro maniera, proponendo cioè dal vivo uno doppio concerto-evento alla Nuova Darsena di Rimini, il 22 e il 23 giugno scorsi. “Nomadi 55 – Per tutta la vita” è il titolo dell’ultimo progetto discografico della band guidata da Beppe Carletti, uscito il 22 giugno scorso con distribuzione Artist First e disponibile in doppio cd e triplo LP. Un doppio album che celebra i 55 anni di carriera della band più longeva d’Italia, contenente tutte le più belle canzoni dei Nomadi reinterpretate da Yuri Cilloni, nuova voce del gruppo dal 2017. Quella del 4 agosto a Lignano Sabbiadoro sarà una nuova occasione per il “popolo Nomade” per riunirsi attorno a questa leggendaria formazione.

Fra i prossimi concerti all’Arena Alpe Adria troviamo quelli dei Pinguini Tattici Nucleari e Rumatera (7 agosto), l’evento The Legend of Morricone (21 agosto) e il live di Edoardo Bennato (23 agosto). Biglietti in vendita, info su www.azalea.it

Per maggiori informazioni:

Share and Enjoy