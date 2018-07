Lignano: Sfera Ebbasta in concerto – 4 ago 2018

Dopo il grande annuncio del ritorno live in Friuli Venezia Giulia di Fabri Fibra, ancora grande rap protagonista all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro, con l’annuncio dell’arrivo di quello che è considerato il nuovo “king” di questo genere e della nuova corrente “trap” italiana e internazionale. Sabato 4 agosto (inizio alle 21.30) a salire sul palco dell’Arena sarà Sfera Ebbasta, l’artista più discusso del momento, idolo del pubblico giovane, che porterà a Lignano l’unica data regionale del suo nuovissimo “Rockstar Tour 2018”, i cui concerti estivi seguono il successo da tutto esaurito delle date primaverili nei club e palazzetti. I biglietti per l’evento, organizzato da Città di Lignano Sabbiadoro e Zenit srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, sono già in vendita sul circuito Ticketone. Info e punti vendita su www.azalea.it

Considerato come uno dei migliori rapper della nuova generazione contemporanea italiana e internazionale, Sfera Ebbasta, re della trap all’italiana, è il personaggio più fresco e seguito del momento con oltre un milione di followers su Instagram. Il suo omonimo primo album, certificato disco di platino, è un best seller della cultura hip hop, e dopo 65 settimane dall’uscita rimane ancora nella top 40 dei dischi più venduti. Il caso discografico di Sfera e il suo personale percorso è stato anche protagonista del progetto editoriale “Zero”, prima e vera autobiografia del rapper. Gionata Boschetti, in arte Sfera Ebbasta, è conosciuto e adorato da adolescenti e non in tutta Italia. Nato a Roma nel 1992, inizia la sua carriera musicale caricando video su YouTube, senza però riscuotere particolare successo. Nel 2012 conosce il produttore Charlie Charles, grazie alla cui collaborazione nascono diversi pezzi, che verranno sempre pubblicati sulla piattaforma digitale. Questa volta il suo lavoro porta dei frutti: viene infatti contattato da alcune etichette discografiche. Nel 2015 esce il suo primo album in studio “XDVR”, che mesi dopo verrà ripubblicato in versione reloaded attraverso Roccia Music. Il disco ottiene un buon successo nell’underground e aumenta notevolmente la popolarità della musica trap in Italia, genere di rap nato ad Atlanta negli anni Novanta. L’immaginario di Sfera Ebbasta affronta con una spontaneità quasi disarmante le tematiche della vita nei quartieri con lo sguardo critico e attento di chi il quartiere lo ha vissuto per davvero, descrivendo con estrema chiarezza uno spaccato di realtà giovanile comune in molte periferie delle principali città italiane. Il suo primo album in studio da solista è “Sfera Ebbasta” (2016), dal quale ricordiamo i singoli “BRNBQ”, “Cartine Cartier” e “Figli Di Papà”, quest’ultimo certificato disco di platino. Il disco debutta in ottima posizione in Italia ed entra anche nelle classifiche di vari paesi europei. Il 3 gennaio 2018 viene annunciato il terzo album “Rockstar”, la cui edizione internazionale è caratterizzata da collaborazioni con svariati artisti quali Tinie Tempah e Rich the Kid. Grazie al successo dell’ultimo disco, Sfera Ebbasta è divenuto il primo artista italiano ad entrare nella top 100 mondiale della piattaforma di streaming Spotify, con una media di 8 milioni di ascolti al giorno.

Fra i grandi concerti in programma all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro ricordiamo i live della star di Amici, Riki (12 luglio), l’atteso ritorno dei Kasabian, indie rock band britannica amata in tutto il mondo (18 luglio), il concerto del principe della musica italiana Francesco De Gregori (19 luglio), il ritorno live del rapper italiano Fabri Fibra (28 luglio) e il concerto della punk rock band Sum 41 (1° settembre). Biglietti in vendita su www.azalea.it .

