Lunedì 22 luglio Ex:Re la cantante dei Daughter a Sexto ‘Nplugged

L’ammaliante Elena Tonra è la quarta e ultima headliner che completa il cartellone artistico di Sexto ‘Nplugged, la rassegna musicale estiva di Sesto al Reghena, in provincia di Pordenone che ha ospitato artisti del calibro di Billy Corgan, Sharon Van Etten e Michael Kiwanuka. Lunedì 22 luglio alle ore 22.30 la cantante dei Daughter sedurrà con la sua voce eterea e delicata tutto il popolo del borgo più live d’Italia col progetto solista “Ex:Re”.

Il debutto solista è stato annunciato dall’artista inglese lo scorso novembre, anticipato dal singolo “Romance”, a distanza di poco più di un anno da “Music From Before the Storm”, il terzo album dei Daughter, la band indie-folk di cui è la cantante. Il titolo dell’album racchiude il significato dell’intima e profonda ricerca di Tonra, Ex:Re infatti cela un gioco di parole, ovvero “Regarding Ex” (“a proposito del mio ex”), in riferimento ad un amore finito, ma anche “X-Ray”, un viaggio introspettivo nel suo io più profondo. La fase di scrittura è durata un anno, mentre le registrazioni qualche mese, sotto la supervisione di Fabian Prynn (ingegnere del suono e produttore della 4AD) e con la partecipazione di Josephine Stephenson al violoncello. L’opera discografica contiene dieci tracce scritte con tutto il suo cuore e la sua l’anima, un dialogo tra sè e sè sincero, di forte valenza catartica, che così commenta l’artista: “E’ un lavoro profondamente personale che nasce dal bisogno di catarsi e da un senso di urgenza. Nonostante questo album sia stato scritto per qualcuno, spesso tratta dello spazio senza quella persona. In ogni situazione, c’è il ricordo di una persona o l’assenza evidente di quella persona nel momento presente. Credo che sia un album sulla fine di una relazione, però non parlo affatto della relazione e lui difficilmente è presente. È solo una presenza spettrale”.

Ad aprire il concerto di Ex:Re alle ore 21.30 saranno i Talk To Her, gruppo post punk/new wave di Padova. Talk To Her è una band il cui sound vigoroso subisce il fascino di un caratteristico post-punk moderno e attuale. Dopo un anno dedicato alla composizione dei brani, i Talk To Her si presentano al pubblico, suonano in vari club del nord Italia, vengono ospitati in prestigiosi festival estivi, tra cui quest’anno al Monitor Festival (Minimal Wave & Post Punk Rendez Vous) in Leiria, Portogallo. Il loro primo Ep chiamato HOME è stato pubblicato il 2 marzo 2018 con l’etichetta Shyrec. HOME è un percorso ciclico, in cui ogni traccia rappresenta una fase e che vuol raccontare, a cavallo tra il reale e l’onirico, la solitudine e il desiderio di fuggire da essa. Il concept di questo Ep è un’allegoria e le 4 tracce descrivono rispettivamente le fasi di quello che potremmo definire un viaggio sia esteriore che interiore: un viaggio che inizia con la casa e che finisce con essa, una fuga non da qualcosa ma piuttosto verso qualcosa. Ecco dunque la scelta del titolo: “HOME”, con tutti gli aspetti negativi e positivi che questa parola porta con sé, in continua tensione tra sicurezza ed oppressione. Ora la band sta lavorando al loro primo LP.

Ultima occasione infine per partecipare alla performance curata da Francesco Saverio Teruzzi, coordinatore del Progetto Rebirth/Terzo Paradiso di Cittadellarte-Fondazione Pistoletto Onlus che coinvolge il pubblico di Sexto ‘Nplugged. Le persone sono invitate ad assumere davanti a dei pannelli intelaiati la posizione dell’Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci e quella interpretata da Michelangelo Pistoletto nell’opera “Segno Arte” per disegnarne i contorni a suon di pennarelli. L’effetto finale sarà un incrocio di linee e forme che rappresenterà la sagoma del pubblico”. Opere quindi uniche e irripetibili che diventano la narrazione bidimensionale della rinascita attraverso la musica, i colori, la creazione artistica.

Ricordiamo che la manifestazione è realizzata con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e della Fondazione Friuli, per cui i concerti sono inseriti nella promozione “Dormi da noi – Biglietto Free” realizzata dal Consorzio Pordenone Turismo che permette di ricevere il biglietto omaggio a chi soggiorna in una struttura convenzionata della provincia di Pordenone (per informazioni info@pordenoneturismo.it – tel. 0434 549427)

SEXTO ‘NPLUGGED: Sexto ‘Nplugged è la rassegna musicale che si svolge in estate a Sesto al Reghena, nel Pordenonese, in uno dei borghi più belli d’Italia. Fondata nel 2006 dall’Associazione Culturale Sexto, si è affermata negli anni per lo spessore delle proposte artistiche e per la volontà degli organizzatori di percorrere strade alternative che entrano in simbiosi col luogo dove si svolge la manifestazione, un suggestivo complesso abbaziale dell’VIII secolo. Numerosi gli artisti nazionali e internazionali che hanno calcato il palco di Sexto ‘Nplugged tra i quali Air, Antony and the Johnsons, St. Vincent, The War on Drugs, Belle And Sebastian, Einstürzende Neubauten, Goldfrapp, Apparat, Interpol e Rhye, e decine di migliaia le persone che hanno avuto modo di conoscere il festival, fulcro di attrazione turistica del territorio.

