Madman, Achille Lauro e Priestess in Castello a Udine per l’evento rap e trap dell’estate

In programma giovedì 25 luglio al Castello di Udine l’evento trap e hip hop dell’estate. Sul palco protagonisti saranno il rapper Madman, il trapper Achille Lauro e la trap girl Priestess, tre artisti sullo stesso palco per un triplo concerto in una sola serata. I biglietti per l’evento sono ancora disponibili sul circuito Ticketone e lo saranno anche alla biglietteria giovedì a partire dalle 18.30. Le porte del Castello apriranno al pubblico alle 19.30, in attesa dell’inizio dello show, previsto alle 20.30 con l’esibizione della giovane promessa femminile di questo genere in Italia, Priestess. Seguiranno poi nell’ordine i live di Achille Lauro, che presenterà le canzoni dell’ultimo album “1969” e di Madman, acclamato come uno dei più rappresentativi rapper italiano del momento. Lo spettacolo è inserito nella rassegna “Udine Vola 2019”, organizzata da Zenit srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Udine e PromoTurismoFVG e inclusa nel calendario eventi di UdinEstate. Tutte le info su www.azalea.it .

Classe ’88, MadMan è considerato uno degli artisti più talentuosi della scena rap italiana. Grazie al proprio talento e alle rime taglienti, è protagonista di un percorso artistico in ascesa. Il 2 febbraio 2018 pubblica l’album “Back Home”, certificato oro ad un mese dall’uscita. L’1 febbraio 2019 viene rilasciato “MM Vol. 3”, terzo volume della serie di mixtape solisti di MadMan, anticipato dai singoli “7/8 Sour” e “Supernova”. È uscito invece il 12 aprile “1969”, il nuovo album di Achille Lauro, lavoro che contiene anche i singoli “Rolls Royce”, “C’est la vie” e la title track “1969”, canzoni attualmente fra le più programmate nell’airplay italiano. Classe 1990, il rapper romano Achille Lauro si distingue da subito grazie alle nuove sonorità dettate da produttori all’avanguardia e dal suo metodo di scrittura distante e innovativo rispetto ai metodi più classici. A febbraio, Achille Lauro è fra i protagonisti della 69° edizione del Festival di Sanremo con il brano “Rolls Royce” (certificato Oro da Fimi/GfK Italia), che lo vede posizionarsi al nono posto. Il 29 marzo è uscito “C’est la vie”, nuovo singolo che anticipa il disco “1969”, in uscita il 12 aprile per Sony Music Italy. Priestess, classe 1996, è fra le più promettenti artiste della scena urban in Italia, con un progetto musicale unico e innovativo che unisce sonorità hip-hop e trap al suo talento nel canto. A fine 2018 pubblica i suoi primi singoli “Eva” e “Fata Morgana”, anticipazioni del suo primo album in studio dal titolo “Brava”, pubblicato lo scorso 19 aprile. “Brava” è un concept album che raccoglie 14 tracce. All’interno del disco ci sono prestigiose collaborazioni, come quelle con lo stesso Madman nella canzone “Chef”, e quella con un altro grande nome del rap attuale, Gemitaiz, nella canzone “Verde”.

Il calendario di “Udine Vola 2019” vede ancora in programma i concerti di Canto Libero (31 luglio), dei 6 Pence – Queen Tribute (1 agosto) e lo spettacolo comico di Enrico Brignano (3 agosto). Tutte le info su www.azalea.it .

