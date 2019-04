MANUEL AGNELLI 27 aprile al Rossetti di Trieste con il suo nuovo spettacolo solista

Arriva in Friuli Venezia Giulia “An Evening with Manuel Agnelli”, il nuovo spettacolo che vede il leader degli Afterhours, uno dei principali artisti della scena musicale contemporanea del nostro Paese, in una versione intima inedita e in un rapporto quasi confidenziale con il pubblico: domani, sabato 27 aprile, al Politeama Rossetti di Trieste (inizio ore 20:45, biglietti in vendita su Ticketone, Vivaticket e alle casse del teatro) si terrà l’unica ed esclusiva data in regione, un’occasione davvero irripetibile per entrare da vicino nel mondo di Manuel Agnelli e scoprire alcuni dei suoi lati artistici e non solo meno conosciuti (i suoi nonni erano originari di Pirano e hanno poi vissuto a Trieste).

“Dopo anni di televisione e grossi eventi con gli Afterhours, come quello di qualche tempo fa al Mediolanum Forum – ha dichiarato Agnelli – avevo bisogno di un progetto in totale libertà e con il quale suonare solo per il gusto di farlo, con leggerezza”.

Accompagnato sul palco da Rodrigo D’Erasmo, violinista, polistrumentista e arrangiatore, suo sodale ormai da molti anni in numerosissimi progetti, Manuel Agnelli racconta la sua formazione musicale attraverso delle letture ed eseguendo dal vivo alcune cover di brani che lo hanno segnato e influenzato, ispirando la sua poetica. Esegue inoltre alcuni dei brani più significativi tratti dall’ormai trentennale repertorio degli Afterhours, riarrangiati e rivisitati in versioni totalmente inedite appositamente per questo nuovo tour. È uno show “libero” e “leggero”, non imbrigliato in regole precise che segue molto anche il rapporto che si crea con il suo pubblico

Un evento nell’evento: ad aprire il concerto sarà la cantautrice triestina Chiara Vidonis, una delle voci femminili più apprezzate della nuova scena musicale italiana, attualmente al lavoro sul suo secondo disco, dopo l’ottimo esordio con l’album “Tutto il resto non so dove” giunto alla selezione finale del Premio Tenco come Migliore Opera Prima nel 2016

Fermamente radicata nella propria identità e molto legata alla sua terra, la Vidonis ha testi di grande respiro, capaci di affrontare le diverse sfaccettature dell’intimo umano, delle relazioni sociali, di polvere e di silenzio, di freddo intenso e di siccità; tutto questo su un tessuto musicale dai confini abbattuti, che guarda l’orizzonte a polmoni gonfi, colmi di stimoli provenienti dalle terre natie del rock.

An Evening with MANUEL AGNELLI feat. Rodrigo D’Erasmo

Opening act CHIARA VIDONIS

SABATO 27 APRILE 2019, inizio ore 20:45

TRIESTE, Politeama Rossetti

Prezzi dei biglietti:

Platea A € 40,00 + dp

Platea B € 40,00 + dp

Platea C € 36,00 + dp

Prima galleria € 32,00 + dp

Seconda galleria € 25,00 + dp

Loggione € 20,00 + dp

Biglietti in vendita sui circuiti Ticketone e Vivaticket e alle biglietterie del Politeama Rossetti

