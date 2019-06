Maturità 2019: alcune possibili tracce tema italiano

Mercoledì 19 giugno per il tema di italiano. Ecco alcune tracce collegate ai temi del momento e in discussione in questo periodo.

Il cambiamento climatico è una realtà tangibile che riguarda il nostro presente: la diminuzione della produttività agricola, l’aumento dei prezzidei cibi, l’innalzamento dei livelli del mare, i flussi migratori e persino l’andamento delle nascite sono solo alcuni fenomeni che hanno spinto molti giovani in tutto il mondo, ispirati dall’iniziativa dell’adolescente svedese Greta Thunberg, a scendere in piazza per sensibilizzare governi e opinione pubblica nell’immaginare un progresso sostenibile per la prossima generazione di cittadini del nostro pianeta.

#FridayForFuture è la più grande iniziativa studentesca su scala mondiale nell’era dei social media, uno sciopero allo studio culminato nell’appuntamento del 15 marzo in 105 paesi del mondo, con l’obiettivo dichiarato di pretendere che i governi attuino gli accordi sottoscritti a Parigi nel 2015 e intervengano radicalmente per mettere in atto provvedimenti che incidano in maniera tangibile sulle emissioni di Co2.

50 anni dallo sbarco sulla Luna Il 20 luglio 2019 ricorrono 50 anni esatti dallo sbarco dell’uomo sulla Lunacon la missione Apollo 11. Da allora molte cose sono cambiate e il progresso scientifico ci spinge a immaginare viaggi nello spazio che portino l’umanità ancora più lontano, su Marte, ad esempio, o permettano a molti di accedere a luoghi finora raggiungibili solo da astronauti esperti, come il piano della Nasa per rendere la Stazione spaziale internazionale (anche) una meta turistica. Oltre a tutto questo, si parla di un #backtothemoon per il 2024 e si comincia a preparare la strada ai prossimi uomini e donne che metteranno piede sul nostro satellite.

Populismo Il vocabolario Treccani definisce il populismo come “un atteggiamento ideologico che esalta in modo demagogico e velleitario il popolo come depositario di valori totalmente positivi”. Nell’ultimo anno, nel contesto italiano, si è spesso parlato di derive politiche in tal senso, e di come l’autoproclamato governo del cambiamento abbia largamente messo in pratica scelte comunicative e propagandistiche fondate su una simile visione dell’elettorato.

Bullismo, Cyberbullismo e revenge porn È giusto il carcere per il bullismo? In Italia esiste dal 2017 una legge per il contrasto al cyberbullismo, ma l’opinione pubblica torna spesso a interrogarsi sull’opportunità di un inasprimento generale delle pene rispetto a un fenomeno ben lungi dall’essere risolto nel nostro paese.

Sicurezza L’Italia è un paese sicuro? Secondo una fetta di opinione pubblica, che si ritrova in forze parlamentari come Lega e Fratelli d’Italia, la risposta è negativa. Questo sentimento ha portato negli ultimi mesi a provvedimenti che hanno avuto come conseguenza da un lato l’inasprimento delle politiche migratorie (i famosi porti chiusi di cui tanto sentiamo parlare), laddove si tende a legare, per ragioni storico-culturali, il tema delle migrazioni alla criminalità locale, dall’altro a una riforma sulla legittima difesa che ha mutato la legislazione sul tema, secondo il principio più volte professato dal ministro dell’Interno per cui la “difesa è sempre legittima”.



Sono numerose le novità dell’esame di Stato nel 2019. Per accedere alle prove servono alcuni parametri da rispettare: una frequenza per almeno i 3/4 delle ore, avere 6 in tutte le discipline (ma il Consiglio di classe può ammettere con una insufficienza, ma motivando la propria scelta), avere almeno voto 6 in comportamento. Quest’anno non sono invece requisito di accesso la partecipazione alla prova Invalsi e lo svolgimento dell’Alternanza Scuola-Lavoro

