Midway (2019): Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del war-movie di Roland Emmerich – HD

Diretto da: Roland Emmerich

Cast: Woody Harrelson, Luke Evans, Dennis Quaid, Ed Skrein, Patrick Wilson, Mandy Moore e Alexander Ludwig.

Midway è basato sulla storia vera della Battaglia delle isole Midway combattuta nel Pacifico da giapponesi e americani tra il 4 e il 6 giugno 1942, punto di svolta cruciale della Seconda Guerra Mondiale. Il flm racconta le eroiche imprese dei soldati e degli aviatori che, con i loro incredibili sacrifci, sono riusciti a cambiare le sorti della guerra. Il grande Roland Emmerich (Independence Day, The Day After Tomorrow, Godzilla, 2012) per raccontare un’impresa epica ha creato un flm altrettanto epico che ti porta dritto nel cuore della Battaglia. Supportato da un cast straordinario (Woody Harrelson, Patrick Wilson, Luke Evans, Aaron Eckhart, Dennis Quaid) Midway sarà il flm evento di novembre in tutto il mondo.

#Midway in tutti i cinema italiani dal 27 novembre 2019.

