Migliori offerte ADSL e Fibra a Udine

Quali sono le migliori offerte ADSL e Fibra da sottoscrivere oggi a Udine? Ecco le tariffe più convenienti per la connessione Internet di casa.

Le migliori offerte ADSL e Fibra che è possibile sottoscrivere a Udine

Secondo gli ultimi dati pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico, il territorio comunale di Udine ha una buona copertura delle reti ultrabroadband. A fine 2019 si prevede una copertura del 98,2% delle unità immobiliari con tecnologia fibra misto rame e del 36,9% delle connessioni in fibra pura. Chi fosse alla ricerca di un’offerta Internet per casa, dunque, non avrà difficoltà a trovare la proposta per una connessione performante. Quali sono le tariffe migliori da cogliere oggi? Ecco una carrellata di proposte ADSL e fibra ottica da attivare a Udine oggi. Per avere una classifica delle promozioni con copertura su Udine, abbiamo utilizzato il servizio gratuito di verifica copertura proposto da Compara Semplice.

Migliori offerte ADSL e fibra attivabili a Udine oggi: quale scegliere?

ADSL o fibra, quale scegliere? Ad oggi, le offerte del mercato, il più delle volte, non fanno differenza tra connessione fibra e ADSL: i provider tendono ad attivare la migliore tecnologia disponibile. In alcuni casi, inoltre, optare per l’ADSL è la scelta più costosa. Non essendoci vantaggio di prezzo, le due opzioni tecnologiche rimangono una mera questione di copertura e attivabilità. La vera valutazione da parte del consumatore deve essere sul costo del canone mensile e non solo. Le offerte dei provider, infatti, vanno lette con attenzione per comprendere pienamente le spese implicate nell’attivazione e i vincoli temporali imposti (anche non esplicitamente) dal contratto.

Top 3 delle tariffe Internet a Udine

Presentiamo di seguito le tariffe più convenienti attivabili oggi, in ordine di prezzo per il canone mensile. Non mancheremo di precisare se sono presenti costi aggiuntivi, per calcolare l’effettivo abbonamento da pagare mensilmente.

TIM Super

Nella doppia versione in fibra pura (TIM Super Fibra) e in fibra misto rame (TIM Super Mega), la nuova offerta TIM Super va a sostituire le Connect. Il canone mensile di Super Fibra è in promozione per le attivazioni online a 30,00 euro al mese per 12 mesi, poi a 40,00 euro/mese. Lo stesso vale per Super Mega. TIM Super ADSL ha il prezzo bloccato di 35,00 euro. A questi prezzi ci si porta a casa:

Una connessione a Internet fino a 1 Gbps per la fibra pura

Il modem TIM

TIMVision

Le chiamate verso fissi e mobili nazionali: 19 €cent/minuto e 19 €cent di scatto alla risposta

In più si può scegliere un servizio incluso a scelta tra Smart Home, TIMVision Plus, Safe Web Plus, Assistenza o voce.

Il contributo d’attivazione è compreso nel canone ed è di 15,00 euro per 12 mesi. Anche le rate del modem (5,00 euro per 48 mesi) sono comprese nel canone sopra indicato. Tuttavia sono costi da tenere in conto in caso di disdetta prima della fine della rateizzazione, poiché andranno comunque versati a TIM.

Wind Internet 20 e Wind Fibra1000

Sono le due alternative di Wind per l’ADSL (Internet 20) e la fibra (Fibra1000). Entrambe vengono presentate al canone bloccato di 26,98 euro al mese (esclusiva web). Verrà attivata l’offerta alla migliore tecnologia disponibile al civico d’interesse.

Con queste due offerte, Wind Infostrada propone:

Connessione Internet illimitata (la velocità dipende dalla tecnologia disponibile)

Modem WiFi

Chiamate verso fissi e mobili nazionali, più i mobili internazionali: 0,23 euro a chiamata

Il costo d’attivazione di 120,00 euro non è dovuto per le attivazioni online, ma richiede la permanenza del cliente in Wind per almeno 24 mesi. Sarà dovuto, quindi, per i recessi anticipati.

Per il modem, invece, la rata di acquisto è di 5,99 euro al mese per 48 mesi. Tale spesa è già inclusa nel canone ma, come per l’attivazione, nel caso di recesso anticipato rispetto ai 48 mesi, le rate mancanti andranno comunque pagate.

Vodafone Internet Unlimited

L’offerta di Vodafone per la fibra attivabile a Udine ha il canone bloccato a 27,90 euro al mese con il costo d’attivazione gratis per le attivazioni online. Si chiama Internet Unlimited e propone:

Internet fino a 1 Gigabit

Modem Vodafone Station e assistenza

SIM con 30 GB al mese

Chiamate a pagamento verso fissi nazionali (solo scatto alla risposta di 0,19 euro), mobili nazionali e fissi internazionali (0,19 euro al minuto più 0,19 euro alla risposta)

Il costo della Vodafone Station è compreso nel canone ma, come avviene per le altre offerte, è un costo da considerare in caso di recesso. Si pagano 6,00 euro al mese per 48 rate e le rate residue dovranno essere pagate nel caso recesso prima di 48 mesi.

Fastweb Casa (ADSL e Fibra)

Fastweb propone la tariffa Fastweb Casa: unica per l’ADSL e la fibra. Verrà proposta la migliore tecnologia disponibile al civico d’interesse. È in promozione a prezzo fisso di 29,95 (attivazione e modem inclusi).

La tariffa offre:

Internet fino a 1 Gigabit

Modem in comodato d’uso

Telefonate senza limiti e senza scatto alla risposta verso tutti i numeri nazionali

Una delle caratteristiche della proposta ADSL e fibra di fastweb è l’assenza di vincoli contrattuali.

