MITTELMODA – Selezionati i finalisti 2019

25 proposte provenienti da tutto il mondo sono le collezioni finaliste della 26^ edizione del concorso internazionale per giovani stilisti International Lab of Mittelmoda – The Fashion Award che lunedì 16 settembre presenteranno la loro creatività sulla prestigiosa passerella dell’area sfilate di MICAM (Fiera Rho, Milano).

Una selezione che ha visto al lavoro una Giuria internazionale, presieduta dal Presidente di Mittelmoda Matteo Marzotto, e composta da esperti e rappresentanti di aziende rispettate nel fashion system in un’attenta analisi e ricerca sugli oltre 400 progetti pervenuti da tutti i paesi del mondo; solo i finalisti ne coprono ben 14 (VEDI ELENCO IN ALLEGATO)

“La ricerca di innovazione creativa e di nuovi talenti non finisce mai. Mittelmoda è una vetrina sulla creatività internazionale e anche quest’anno ci ha permesso di trovare grande originalità nelle proposte iscritte al concorso – afferma Matteo Marzotto, Presidente di International Lab of Mittelmoda – La commissione ha analizzato con grande attenzione i portfolio sia fisici che digitali – che quest’anno hanno avuto la prevalenza – prima di individuare i 25 finalisti, i giovani studenti più talentuosi capaci di portare nuove idee che vedremo realizzate a settembre.”

Entrati di diritto nella fase finale del concorso, i 25 talenti selezionati parteciperanno alla sfilata collettiva di lunedì 16 settembre, nell’ambito della quale si contenderanno gli ambìti Premi in Palio, ricchi di interessanti novità. Accanto ai tradizionali due Premi Assoluti e al consolidato Premio Lectra – main sponsor dell’evento, si conferma il “Premio DONDUP”, questa volta dedicato alla sostenibilità, e si aggiungono alcuni inediti Premi Speciali, come il “Premio SEASONLESS” per la collezione più funzionale e trasversale, offerto da TheOneMilano, ed altri più specifici come il “Premio Womenswear – menswear”, il “Premio Knitwear”, il “Premio Accessori” e il “Premio Textile e Materiali”.

Finalizzato a mettere in rete un network internazionale di scuole e college di Art & Design per sostenere la ricerca dei nuovi stilisti attraverso la promozione e valorizzazione della creatività internazionale,

International Lab of Mittelmoda è una preziosa occasione di incontro e socializzazione sempre più necessaria per favorire la crescita professionale e personale dei giovani.

Quest’anno, con oltre 400 iscrizioni provenienti da 124 istituti in 57 paesi nel mondo, International Lab of Mittelmoda si conferma punto di raccordo tra potenziale creativo e tessuto industriale – largamente rappresentato dalla totalità delle associazioni riunite in Confindustria Moda ma anche da diverse personalità che da decenni si occupano di coniugare potenziale creativo e dinamiche di mercato -.

Promosso da una realtà – Mittelmoda International Lab – no profit e fondata dalle principali organizzazioni del settore (Camera Nazionale della Moda Italiana, Fondazione Industrie Cotone Lino, Confindustria Moda/Sistema Moda Italia), il concorso opera con la collaborazione di diverse realtà aziendali che condividono la stessa mission: in primis, il main sponsor Lectra, leader mondiale nella produzione di soluzioni tecnologiche integrate volte ad automatizzare la progettazione e la fabbricazione dei prodotti nel settore moda. In particolare, quest’anno Confindustria Moda, la Federazione confindustriale italiana che raggruppa le aziende del settore Tessile, Moda e Accessorio, ha siglato con International Lab of Mittelmoda un protocollo di intesa volto alla promozione di giovani talenti, sia degli studenti in fashion design, sia delle altre professionalità necessarie al comparto, oltre che alla valorizzazione internazionale del Made in Italy.

L’Accordo, siglato dal Presidente di Confindustria Moda Claudio Marenzi e da Matteo Marzotto, Presidente di International Lab of Mittelmoda, prevede la promozione e realizzazione di alcune iniziative sinergiche volte a valorizzare al meglio a livello nazionale ed internazionale giovani talenti del settore.

THE FINALISTS OF THE 26th EDITION

Shirin Araghi [Germany] – AMD Academy of Fashion and Design [Düsseldorf] 2. Aleksandra Blinova [United Kingdom] – University of Westminster [London] 3. Camilla Carrara [Italy] – ESMOD [Berlin] 4. Alessandra Cerlesi [Italy] – AFOL Moda Milano [Milan] 5. Thomoulla Chrysostomou [Cyprus] – NABA Nuova Accademia di Belle Arti [Milan] 6. Alice D’Andrea [Italy] – Politecnico di Milano [Milan] 7. Caitlin Elton [Australia] – Whitehouse Institute of Design [Melbourne] 8. Anzelika Mandmaa [Estonia] – Estonian Academy of Arts [Tallinn] 9. Lucia Marti [Puerto Rico] – Savannah College of Art and Design [Savannah] 10. Federica Meyer Zu Schwabedissen [Italy] – Polimoda [Firenze] 11. Maria Molina Miras [Spain] – LCI Felicidad Duce [Barcelona] 12. Szymon Mrozek [Poland] – School of Form [Poznan] 13. Jeanette Plesse [Germany] – Hochschule fur Angewandte Wissenschaften [Hamburg] 14. Antonella Prato [Italy] – Istituto Secoli [Milan] 15. Alma Rinaldelli [Italy] – Modartech [Pontedera] 16. Andrea Roman [United Kingdom] – Istituto Marangoni [London] 17. Krishma Sabbarwal [United Kingdom] – University of East London [London] 18. Sofia Scarponi [Italy] – Accademia di Costume e Moda [Rome] 19. Chiara Scocco [Italy] – NABA Nuova Accademia di Belle Arti [Milan] 20. Alessandra Tacla [United Kingdom] – Istituto Marangoni [London] 21. Maarten Van Mulken [Netherlands] – Academy of Fine Arts and Design [Maastricht] 22. Tauri Vastrik [Estonia] – Aalto University [Helsinki] 23. Maitena Vega [Spain] – LCI Felicidad Duce [Barcelona] 24. Kuan Wang [China] – ESMOD [Paris] 25. Elisa Zadra [Italy] – IED Istituto Europeo di Design [Milan]

