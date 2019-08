Morgan in concerto a Latisana. 6 settembre 2019

Villa Manin

Sarà Marco Castoldi in arte Morgan, compositore, cantautore, polistrumentista, performer, divulgatore televisivo musicale italiano, fondatore e leader dei Bluvertigo, l’artista che aprirà ufficialmente i festeggiamenti della 26° edizione del Settembre Latisanese, rassegna gastronomia, musicale e culturale fra le più attese e partecipate di fine estate in Friuli Venezia Giulia e non solo. Venerdì 6 settembre, sul palco della centralissima Piazza Indipendenza, Morgan porterà il suo nuovo progetto dal titolo “Concerto Bioelettrico”, che lo vede in questa occasione affiancato al musicista elettronico Megahertz. Dopo il taglio del nastro della rassegna, che avrà luogo alle 19.30 alla presenza delle autorità, sempre in Piazza Indipendenza, riflettori puntati sul grande palco alle 21.30 per l’esibizione di Morgan & Megahertz. Il concerto, a ingresso libero, è organizzato dalla Pro Latisana, in collaborazione con la Città di Latisana e Zenit srl. Tutte le info su www.azalea.it e www.prolatisana.it .

“Bioelettrico”, una dimensione dove uomo e strumento sono collegati in sincrono, cervello, cuore e arti sono un tutt’uno con le macchine che danno vita ai diversi suoni. Un live durante il quale i due (in quattro per situazioni di piazza e aree più estese) si cimentano nello sviluppare il tema attraverso i diversi strumenti sistemati con uno schema ben preciso sul palco, in un turbinio di emozioni, con una scaletta di brani ogni volta volutamente diversa, costruita e disegnata come un’opera d’arte sul nascere a secondo delle vibrazioni del momento e dell’evolversi delle situazioni. Un percorso che naturalmente abbraccia i brani più conosciuti di Morgan e dei Bluvertigo, gli omaggi ai mostri sacri della musica internazionale che hanno accompagnati i due durante la loro crescita artistica, tra i tanti David Bowie, Depeche Mode, Duran Duran, Kraftwerk ed il cantautorato italiano di grande livello, solo per citare alcuni nomi, Bindi, Tenco, Modugno, De Andrè.

A Latisana torna il Settembre Latisanese, dal 6 all’8 settembre, con decine di appuntamenti fra musica, gastronomia, cultura e tanti eventi per tutti. In attesa di scoprire il calendario completo della tre giorni di festa, da segnalare sicuramente, oltre al concerto di Morgan, troviamo l’evento “Leonardo”, di e con Vittorio Sgarbi, in programma sabato 7 settembre al Teatro Odeon, evento inserito nel 26° Premio Letterario “Latisana per il Nors-Est”. Sempre sabato 7 settembre, ma in Piazza Indipendenza, torna l’appuntamento con la sfilata “Moda in Piazza”, mentre il concerto conclusivo di domenica 8 settembre vedrà protagonista il progetto “Eine kleine rock musik. Strings Rock band”, quando un quartetto d’archi incontra una rock band, a cura dell’Associazione Progetto Musica. Chiuderà la rassegna il grande spettacolo pirotecnico. Tutte le informazioni su www.prolatisana.it e sulla pagina Facebook: Pro Latisana.