Mostra del fumettista cinese Zuo Ma a Casa Cavazzini. Da giovedì 28 marzo

Il giovane fumettista cinese Zuo Ma sarà in tour in Italia a fine marzo. L’autore sarà ospite del festival Be Comics! di Padova che si svolgerà il 23 e 24 marzo, per poi proseguire a Udine al Far East Film Festival di Udine (26 aprile-4 maggio).



Zuo Ma – nome d’arte di Zou Jian – è uno dei fumettisti più importanti della scena cinese contemporanea e nel 2018 ha debuttato in Italia con il graphic novel Night Buss per Bao publishing.

In occasione del tour italiano, Canicola Edizioni pubblicherà un altro suo lavoro, intitolato Lungo i bordi, un racconto breve che ritorna sulle tematiche care all’autore nei racconti di Entre Chien et Loup (raccolta di racconti uscita in Francia nel 2018 per Cornelius) ma filtrati dalla maturità stilistica e visionaria mostrata in Night bus, sempre in bilico tra realtà e sogno.



In Lungo i bordi Zuo Ma prosegue lungo la strada aperta da Night Bus (Bao publishing) e disegna una storia che riflette attentamente sul tempo, sul valore dei ricordi e sulla labilità del confine tra sogno, ricordo e realtà. Una storia di accettazione, a partire da se stessi, una storia tanto delicata quanto visionaria, che si muove tra il cinema di Wong Kar Wai e la prosa di Murakami, un racconto che conferma Zuo Ma come uno degli autori più importanti della scena artistica cinese contemporanea.



Udine, Far East Film Festival giovedì 28 marzo a Udine

Inaugurazione della mostra “Lungo i bordi di Zuo Ma” a cura di Canicola nella sede di Casa Cavazzini il Museo di arte moderna e contemporanea, dove si potranno ammirare quasi un centinaio di tavole originali in bianco e nero, a colori, e pubblicazioni dell’autore.

L’inaugurazione è prevista per le 18:00.







