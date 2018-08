Mr Long: Trailer Italiano Ufficiale del film diretto da Sabu | HD

Iscriviti al nostro canale: http://goo.gl/8tXZVx

Mr Long, trailer italiano ufficiale del film diretto da Sabu con Chang Chen, Shô Aoyagi, Yi Ti Yao, Run-yin Bai, Masashi Arifuku, Taro Suwa.

Mr. Long è un killer taiwanese senza scrupoli. Dopo una missione fallita a Tokyo, viene ferito e si ritrova, spaesato e senza conoscere la lingua del luogo, in un piccolo sobborgo alla periferia della città. Lì conosce il piccolo Jun, un bambino di otto anni che lo aiuta a recuperare le forze e per il quale comincia a cucinare delle zuppe. Pur rimanendo ancora nascosta la sua vera identità, la fama del talento di Mr. Long in cucina si sparge velocemente tra la gente del villaggio, che si adopera per trasformare le sue doti culinarie in una piccola attività redditizia. Per Mr. Long è una buona occasione per riuscire a mettere da parte i soldi necessari per poter far ritorno a Taiwan, ma poco prima della partenza… Dal 29 agosto 2018 al cinema.

