Nei Suoni dei Luoghi KYTHARA live a Pradamano. Mercoledì 17 luglio

Dopo la bellissima serata di sabato a Lignano Sabbiadoro con Piano Twelve e il Coro di Ruda e l’evento “Quo Vadis?”, inserito nel calendario di Mittelfest, ecco un nuovo appuntamento per il Festival internazionale di musica e territorio “Nei Suoni dei Luoghi”. Domani, mercoledì 17 luglio, al Centro Melograno di Pradamano (Ud), con inizio alle 21.00, andrà in scena lo spettacolo dal titolo “Kythara”. Il concerto, a ingresso libero, è inserito nel calendario della 21° edizione di Nei Suoni dei Luoghi, organizzato da Associazione Progetto Musica, con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia e con il sostegno di Credito Cooperativo del Friuli Venezia Giulia e della Fondazione Friuli. In caso di pioggia l’evento si svolgerà a Villa Caimo Dragoni, in località Lovaria.

Tre chitarristi eclettici, con stili differenti, tra flamenco, jazz e fingerstyle, tre personalità proprie s’incontrano per un progetto comune: Kythara, un termine dal greco antico che significa cetra, per un concerto in trio con l’esecuzione di brani originali e arrangiamenti di musiche di diversa estrazione. Tante le forme e le culture da cui attingono, dal Medio Oriente all’Europa attraverso le Americhe. Un concerto come viaggio della conoscenza, un dialogo musicale intenso e vero che spinge al massimo la creatività dei tre nella rilettura di brani jazz, blues, country, etnici, latinoamericani, combinando le rispettive sonorità e tecniche in un accordo condiviso. Formano il progetto KytharaMichele Pucci (chitarra flamenca), Francesco Bertolini (chitarra jazz), Enrico Maria Milanesi (chitarra acustica). Nel programma della serata musiche e arrangiamenti di M. Pucci, F. Bertolini, E. M. Milanesi, J. Dominguez, C. Haden, J. Zawinul, J. Zorn.

Luogo del concerto è La Casa Famiglia dell’Associazione Comunità del Melograno Onlus, una vecchia casa colonica ristrutturata da un’associazione di famiglie di adulti con disabilità intellettive. La struttura è sede delle attività dell’associazione e allo stesso tempo punto d’incontro per la comunità; in essa vengono promossi eventi anche al fine di raccogliere fondi a sostegno della Onlus, che da vent’anni opera per migliorare la qualità della vita e l’integrazione della persona disabile (www.assmelograno.org). Per consultare il calendario completo di Nei Suoni dei Luoghi visitare il sito www.neisuonideiluoghi.it .

