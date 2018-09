Nel Giardino del Doge. A Villa Manin di Passariano il 15 e il 16 settembre

Forse non tutti lo sanno, ma gli alberi sono dotati di vista, tatto, olfatto, si addormentano, si svegliano, intessono relazioni d’amicizia e fanno sesso: parola di Daniele Zovi, tecnico forestale e autore di un bellissimo libro sull’argomento: “Alberi sapienti, antiche foreste” (Utet, 2018).

Chi non ne è ancora convinto e vuole farselo spiegare da uno che sugli alberi ci vive e coi rami ci parla — si chiama Pietro Maroè e lo ha raccontato nel libro “La timidezza delle chiome” (Rizzoli, 2017) — è invitato a Villa Manin sabato 15 e domenica 16 settembre: ci sarà anche Andrea Maroè, papà di Pietro e del tree-climbing in Italia e padre pure (se padre è colui che si prende cura) di tanti alberi monumentali sparsi un po’ in tutto il mondo. E anche Alessandro Peressotti e Giorgio Alberti, docenti universitari, che potranno rassicurare i presenti sul fatto che queste teorie sugli alberi non sono fantasie, mentre Monica Mazzolini, storica dell’arte e della fotografia, e Sara Alzetta, attrice, racconteranno come questi fratelli verdi hanno ispirato la fantasia di tanti artisti: poeti, fotografi, pittori. Il giornalista e direttore di Trieste Prima, Nicolò Giraldi, invece, testimonierà l’incontro con tanti alberi, non solo di fantasia.

Oltre a mille curiosità sugli alberi attenderanno i visitatori anche cento espositori di fiori e piante, il meglio del florovivaismo italiano e non solo, pronti a svelare i loro segreti per coltivare il benessere e vivere in armonia con la natura e con se stessi. E non mancheranno i prodotti tipici del territorio e un concerto all’ombra del cedro.

L’iniziativa, giunta ormai alla nona edizione, nasce sotto la regia dell’ERPAC, l’Ente Regionale per il Patrimonio Culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che per la quarta volta si è affidata al coordinamento della cooperativa sociale “Agricola Monte San Pantaleone”; gode del patrocinio della Città di Codroipo e del contributo della Banca di Credito Cooperativo di Staranzano e Villesse.

Programma Nel Giardino del Doge

Incontri e presentazioni

sabato 15 settembre

ore 11

sala convegni

Piccoli uomini, grandi alberi. Scienza, leggi e curiosita? sui nostri antichi predecessori

Chiacchierata tra Andrea Maroe?, agronomo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e presidente della Giant Trees Foundation, Alessandro Peressotti, docente di Ecologia generale, e Giorgio Alberti, docente di Selvicoltura e assestamento forestale, Universita? di Udine.

ore 16

sala convegni

Anche gli alberi finiscono nei quadri. E ne escono vivi.

Monica Mazzolini, storica dell’arte e della fotografia, racconta il rapporto tra rami, pennelli e pellicole.

domenica 16 settembre

ore 11

sala convegni

Il mondo visto dall’alto… di una storia secolare!

Pietro Maroe?, arbonauta e autore del libro La timidezza delle chiome (Rizzoli), dialoga con l’attrice Sara Alzetta, che da? voce alle parole sugli alberi di Mario Rigoni Stern e non solo.

ore 16

sala convegni

I boschi hanno tanto da dire e non sono gelosi dei loro segreti: basta fermarsi ad ascoltare.

Nicolo? Giraldi, direttore di Trieste Prima e giornalista in cammino, incontra Daniele Zovi, tecnico forestale autore del libro Alberi sapienti antiche foreste (Utet).

Conversando con gli espositori

sabato 15 settembre

ore 12.30

stand azienda agricola dalmonte samuele

Terra, acqua, aria per far crescere gli alberi

ore 15

stand tamoflor

Coltivare e rinvasare i nostri agrumi

ore 17

stand guido agnelli

Felci arboree: caratteristiche e coltivazione

domenica 16 settembre

ore 10.30

stand cecchin anna

La Natura ci aiuta.

Utilita? e bellezza delle casette per gli insetti.

ore 12

stand geel floricultura

Le Erbe del Benessere: Bacopa, Centella e Moringa

ore 15

stand filo e foglia

I colori di Madre Natura

Tintura a freddo con la tecnica shibori. ore 17

stand floricoltura corazza

Cura e rinvaso delle orchidee

Laboratori e dimostrazioni

sabato 15 e domenica 16 settembre

tutto il giorno

stand sakura club

Dimostrazione e tecniche di Bonsai

sabato 15 e domenica 16 settembre

ore 11

stand paolo mariotti

Costruzione di un Kokedama

ore 14.30

Dimostrazione di un Kusamono

Laboratori per bambini

sabato 15 e domenica 16 settembre

ore 15

RITROVO NEL PORTICO ACCANTO AL BOOKSHOP

Anche gli alberi soffrono il solletico nel parco del Doge Manin

Laboratorio creativo per bambini con Francesca Tonini; gratuito su prenotazione 333 3176311 – francitonini@gmail.com

Musica e ristori

sabato 15 e domenica 16 settembre

Sabato e domenica sara? attivo uno stand gestito dalla Pro Loco Pozzo dove potrete gustare i prodotti tipici del territorio.

domenica 16 settembre

ore 10.30

Sapori United propone birre artigianali FVG e cibi del territorio.

ore 11.30

Aperitivo sotto il cedro con Neuroweddings

