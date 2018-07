No Borders Music Festival: discoteca a cielo aperto con KRUDER & DORFMEISTER

Dopo il debutto di venerdì sera con l’intenso e raffinato concerto acustico del cantautore britannico Jake Bugg, che ha scelto il No Borders Music Festival per la sua unica performance in Italia, la 23esima edizione della rassegna è entrata nel vivo ieri sera con la musica elettronica di qualità dei due celebri dj viennesi Kruder & Dorfmeister, che hanno fatto ballare per due ore e mezza le oltre 2.500 persone accorse, trasfromando per una notte la piazza Unità di Tarvisio in una grande discoteca a cielo aperto.

I due produttori riunitisi alla consolle per festeggiare il 25esimo anniversario dalla pubblicazione di “G-Stoned”, primo disco del duo austriaco e autentica pietra miliare per tutti gli amanti del genere, hanno alternato i grandi classici elettronici della loro produzione che ha fatto innamorare migliaia e migliaia di persone in tutto il mondo a delle sonorità più lounge che spopolavano alla fine degli anni Novanta.

Il No Borders Music Festival stasera cambierà nuovamente registro musicale ospitando l’icona mondiale della musica balkan Goran Bregovic ,che sarà accompagnato sul palco di piazza Unità a Tarvisio dalla sua storica Wedding and Funeral Band, per offrire un’altra serata di autentica festa all’insegna della musica di qualità, da sempre uno dei marchi di fabbrica del festival. Il concerto inizierà alle ore 21:15 e sarà a ingresso libero.

