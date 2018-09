Novità app e web per scoprire il Friuli Venezia Giulia

Visitare il Friuli Venezia Giulia e scoprire le sue meravigliose offerte è sempre più facile. Grazie al progresso tecnologico oggi puoi pianificare, prenotare e modificare la tua vacanza in qualunque momento.

Ti basta solo qualche click, o meglio qualche “touch” per costruire la vacanza secondo le tue esigenze.

In volo sopra Aquileia, Cividale, Grado e Palmanova: è la nuova app che abbiamo realizzato per mostrarti alcune delle nostre città storiche da punti di osservazione inconsueti. Puoi scaricare l’applicazione con il tuo smartphone, ma per apprezzare davvero l’esperienza vai in uno degli infopoint delle quattro località, dove è a tua disposizione un apposito visore VR

FVG Live VR

Foto panoramiche a 360° ti guideranno in un tour tra i luoghi e gli edifici più suggestivi di Aquileia, Cividale del Friuli, Grado e Palmanova, mentre un video realizzato con un drone ti farà sorvolare su ciascuna delle quattro località. I tour si possono visualizzare in modalità panoramica sullo schermo dello smartphone oppure in modalità VR, grazie all’utilizzo di Google cardboard V2.

LIVE IT APP

Vivi il Friuli Venezia Giulia, scopri ciò che puoi trovare vicino a te! Tutte le informazioni pratiche su eventi, alloggi, bellezze da visitare e punti di interesse

