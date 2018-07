Palmanova: all’Outlet “Village night” con concerto di Vecchioni GRATIS – 4 ago 2018

– C’è attesa per la “Village Night”, l’evento Summer Fest 2018 firmato “Last of Fashion”. Le eccellenze del Friuli Venezia Giulia e quelle dei territori della Land of Fashion troveranno casa tra le vie dello shopping del Palmanova Outlet Village. La manifestazione, in programma sabato 4 agosto, a partire dalle 18.30, unirà sotto un unico denominatore degustazioni, musica live e sapori del territorio. Per l’occasione, il Palmanova Outlet Village, dopo il successo dell’esibizione live di Mario Biondi e di Annalisa, regalerà ai suoi ospiti un altro grande concerto gratuito: alle 21. Roberto Vecchioni porterà al Village il suo “La vita che si ama”, ispirato all’ultimo libro dell’artista, edito da Einaudi, di cui sono state vendute 100 mila copie. Tutti i negozi resteranno eccezionalmente aperti fino a mezzanotte, con esclusivi sconti e start up della nuova collezione Autunno/Inverno. Shopping e degustazioni delle più importanti cantine del territorio e di birrifici artigianali saranno gli ingredienti di una serata all’insegna delle eccellenze regionali e italiane. Non mancheranno le isole degustazione food&drink (con vini, birre artigianali e finger food di qualità). Novità dell’edizione 2018: i vini della “Land of Fashion”, un vero e proprio wine tour che permetterà agli ospiti di degustare i vini delle migliori cantine storiche della Franciacorta, Puglia, Mantova e Toscana, dove, all’interno di botti di rovere o in bottiglia, riposano i vini pregiati della zona di provenienza. La Village Night, inoltre, sarà impreziosita dalla Street Music e da Dj set, sia in pre-show dalle 19 alle 21, che dalle 22.30 fino a mezzanotte. Special Guest della serata: Dj Marika, direttamente dai migliori club di Ibiza e d’Italia. Nelle 4 isole di degustazione allestite all’interno del Village, sarà possibile degustare, in un percorso unico, i vini delle migliori cantine del Friuli Venezia Giulia (Castello di Spessa, Di Lenardo, I Magredi, La Tunella, Norina Pez, Tiare, Ermacora, Bastianich, Poggiobello, Alturis, Specogna e Tenuta Tomasella). L’isola numero 4 ospiterà i vini della Land of Fashion. Per la Puglia sarà possibile degustare San Marzano, Torrevento, Shola Sarmenti e Produttori di Manduria, per il territorio del Franciacorta La Costa di Ome, Bonfadini, la Montina, Bersi Serlini, per la Toscana Consorzio Chianti Colli Senesi, Consorzio Vino Nobile di Montepulciano, Consorzio Denominazione San Gimignano e, infine, per il territorio mantovano il Consorzio Vini Mantovani e Colli Morenici. Saranno presenti anche 4 birrifici artigianali: L’Olmaia, Garlatti Costa, Borderline Brewery e Birra di Naon. Tramite l’acquisto di 3 gettoni, al costo di 10 euro, i visitatori potranno iniziare gli “assaggi itineranti” (2 degustazioni a scelta nelle 3 isole di assaggio vini e nell’isola di degustazione birra artigianale e 1 nelle stuzzicherie di accompagnamento). I piatti, eccellenze culinarie, saranno preparati appositamente per l’appuntamento enogastronomico dai punti ristoro del Village (Dall’Ava dal 1988 prosciutteria con cucina, Autogrill-Spizzico-Purogusto al Dente e WellDone Burger – Tortellino – My Coffice), dalla storica Caffetteria Torinese di Palmanova e da Terraferma. Alle 21, la voce di Roberto Vecchioni allieterà i presenti. L’artista alternerà dialoghi e canzoni per condurre il pubblico nello spazio della felicità che, come spiega Vecchioni, «vuol dire avere tutto in un solo istante… quando vedete una cosa, la vedete per l’ultima volta. Ogni persona che incontrate, appena la incontrate, è per l’ultima volta». Il filo conduttore dello spettacolo sarà costituito dai frammenti della memoria personale, racchiusi in 45 anni di canzoni, da quelle meno consuete come “Stelle” e “Figlio, figlio, figlio” a “Sogna ragazzo sogna”. Non mancheranno i classici da “Luci a San Siro” a “Chiamami ancora amore”. Al termine del live concert, come detto, dj Set fino a mezzanotte. Partner dell’evento Radio Monte Carlo.

«La Land of Fashion – spiega il direttore del Palmanova Outlet Village, Domenico Casagrande – riconosce l’importanza di regalare ai visitatori un’esperienza unica. La Village Night, che proponiamo arricchita per il terzo anno consecutivo, è un evento che unisce il buon bere alla buona musica. Siamo molto soddisfatti di avere con noi come ospite d’eccezione il maestro Roberto Vecchioni». La marketing manager del Village, Giada Marangone, sottolinea l’importanza di presentare le eccellenze del territorio. «Quest’anno abbiamo ulteriormente rafforzato la sinergia con gli altri Village della Land of Fashion. Saranno proposte ai visitatori le migliori specialità e le eccellenze del Belpaese, in un percorso di degustazioni di grande qualità. Avremo, inoltre, alcune tra le migliori cantine del nostro territorio. Land of Fashion – continua Marangone – propone un calendario di eventi che, ogni anno, ospita nomi nazionali ed internazionali dell’arte e della musica. Per noi, offrire al pubblico eventi di qualità è di fondamentale importanza».

Biografia Roberto Vecchioni

Cantautore, è uno dei padri storici della canzone d’autore in Italia. Per Einaudi ha pubblicato Viaggi del tempo immobile (1996), Le parole non le portano le cicogne (2000), Parole e canzoni (2002), Il libraio di Selinunte (2004), Diario di un gatto con gli stivali (2006), Scacco a Dio (2009), Il mercante di Luce (2014) e La vita che si ama (2016). Nel 2016 esce il nuovo album “Canzoni per i figli”, prodotto da Danilo Mancuso per D.M.E, contenente nove canzoni in una nuova emozionante versione e un brano inedito, pubblicato in un cofanetto in abbinamento al libro “La vita che si ama. Storie di felicità”, un successo editoriale da oltre 100.000 copie. Con i suoi libri ha vinto numerosi premi, tra cui il Cesare Pavese, Il Choise Montale, l’Elsa Morante. Professore di greco e latino per tanti anni, è attualmente docente di Forme di poesia in musica presso l’Università di Pavia e membro della Giuria dei Letterati del Premio Campiello. A febbraio 2018, dopo la vittoria nel 2011 con “Chiamami ancora amore”, torna come ospite del Festival di Sanremo per celebrare la poesia in musica e duetta con Claudio Baglioni nel brano Samarcanda. Roberto Vecchioni è l’unico artista ad aver vinto il Premio Tenco (1983), il Festivalbar (1992), il Festival di Sanremo (2011) e il Premio Mia Martini della critica (2011).

