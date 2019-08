Palmanova, la stella sulla Rotatoria fuori Porta Aquileia

Con il taglio del nastro è ufficialmente inaugurata la Rotatoria fuori Porta Aquileia a Palmanova, all’intersezione tra la strada regionale 252 di Palmanova e la strada regionale 352 di Grado. Un’opera che ha visto la collaborazione di Comune di Palmanova, Regione FVG e Strade FVG. I lavori, per un totale di 1.650.000 euro (tra progettazione e lavori), sono stati affidati alla ditta Costruzioni Rusalen S.r.l. di Meduna di Livenza (TV) e alla ADRIASTRADE S.r.l. di Monfalcone (GO).

Il progetto è costituito da una moderna ed efficiente rotatoria realizzata a raso e da un nuovo percorso pedonale della lunghezza di circa mezzo chilometro in direzione di Cervignano. La realizzazione si arricchisce e completa con un parcheggio per bus turistici a lato della rotatoria e da un percorso ciclopedonale.



“Un nodo stradale importante con l’intersezione di realtà viarie di rilevanza regionale e quindi l’opera migliora sensibilmente l’assetto viabilistico, offrendo maggiore sicurezza e minore tempistica nell’attraversamento”, così Gaetano Pizzimenti, Assessore regionale alle infrastrutture e territorio.



All’inaugurazione erano presenti il Sindaco di Palmanova Francesco Martinesassieme all’Assessore regionale alle infrastrutture e territorio Graziano Pizzimenti e al Presidente di Strade FVG Raffaele Fantelli, oltre ai rappresentanti delle due ditte costruttrici.



Francesco Martines, Sindaco di Palmanova: “Palmanova, città Fortezza, Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO dal luglio 2017, potrà, da oggi, accogliere in modo ottimale i turisti che sempre più stanno decidendo di visitarla. Una viabilità migliorata, una rinnovata e efficiente illuminazione stradale, una presentazione della città con un’opera di pregio all’interno della nuova rotatoria, un sistema di parcheggio ottimizzato per le nuove esigenze di una città che si sviluppa, cambia ed evolve, sono strumenti imprescindibili per mettere solide fondamenta ad un roseo futuro turistico e di sviluppo economico e sociale. Una stretta collaborazione tra il Comune di Palmanova, Strade FVG e la Regione ha permesso di arrivare a questo ottimo risultato. Un vanto per uno dei luoghi simbolo del Friuli Venezia Giulia, sia per la sua posizione baricentrica che per l’indubbia valenza storica”.



Per aumentare l’efficienza e la sicurezza dell’intersezione, anche in previsione di un incremento dei volumi di traffico, è stata realizzata una rotatoria a quattro rami in luogo dell’incrocio a “X” tra la S.R.252 e la S.R.352. La piattaforma pavimentata della rotatoria ha una larghezza di 11 metri, il diametro esterno è pari a 50 metri e il diametro interno dell’isola centrale è pari a 30 metri.



Il Presidente di Strade FVG Raffaele Fantelli: “Solo una ottimale individuazione delle scelte progettuali, ha permesso di risolvere questa molteplicità di aspetti rappresentati dagli elevati volumi di traffico ivi incidenti e dai vincoli che il territorio impone per ricchezza ambientale e storico–culturale”.



Per garantire i più alti standard di sicurezza in materia di circolazione stradale, si è deciso di collocare la rotatoria in una posizione baricentrica rispetto le vie afferenti e quindi più centrale rispetto al vecchio incrocio. Tale scelta tecnica ha consentito una miglior geometrizzazione dei rami afferenti all’incrocio. Si è inoltre deciso di spostare verso nord l’esistente Via Matteotti, in modo simmetrico alla S.R.252, così da richiamare la forma della stella che caratterizza la città di Palmanova. Tale scelta tecnica ha inoltre consentito l’allontanamento di via Matteotti dalle abitazioni prospicenti il vecchio sedime stradale con indubbi vantaggi in termini di diminuzione del rumore e dell’inquinamento stradale.



L’intervento proposto ha anche interessato un attraversamento della via Matteottti con la ciclovia Alpe Adria (FVG 5). Detta interferenza è stata risolta adottando il sistema così detto “safety cross” che costituisce uno dei più innovativi e moderni sistemi di segnalazione degli attraversamenti pedonali a salvaguardia dell’utenza debole dei ciclisti e dei pedoni. Il sistema si attiva con un sensore che rileva la presenza del ciclista/pedone che accende una lanterna luminosa a LED che rivolge la sua luce ai due flussi veicolari della strada.



Con la realizzazione del nuovo ramo est della rotatoria si sono create delle aree libere sfruttate per realizzare un parcheggio per bus turistici da cui si può raggiungere a piedi in tutta sicurezza il centro di Palmanova tramite un percorso ciclopedonale esistente. Le aree circostanti del parcheggio sono state dotate di elementi per l’arredo urbano quali: panchine, cestini e una staccionata in legno che separa l’area del parcheggio dalla viabilità ordinaria. È stato inoltre installato un pannello informativo che contiene alcune informazioni turistiche su Palmanova e la sua storia, la pianta della città di Palmanova che pone in risalto la posizione dell’utente evidenziando il percorso pedonale da seguire per raggiungere la città.



L’arredo dell’isola centrale della rotatoria è stato realizzato con la rappresentazione dell’ennagono stellato e della sua struttura urbana che rimanda esplicitamente alla forma urbis unica di Palmanova. La conformazione planimetrica “a stella” delle mura della fortificazione che perimetrano il centro abitato, viene ridisegnata all’interno dell’isola, attraverso un’alternanza studiata di superfici che richiamano le superfici delle mura di cinta, la rete stradale interna radiale che converge sulla piazza centrale e i quartieri abitati.

