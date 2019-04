Palmanova: Martines, “Pronti a ospitare il premio Terzani”

“Il premio Terzani e il Festival Vicino/Lontano sono eventi culturali di livello. Abbiamo il dovere di salvaguardare il grande valore che creano sul territorio regionale. Per questo, come Comune di Palmanova, senza prevaricare o voler far alcuna polemica con il Comune di Udine, ci mettiamo a disposizione degli organizzatori per ospitare e sostenere le manifestazioni”. Così Francesco Martines, Sindaco di Palmanova, in merito al dibattito sorto in questi giorni attorno all’appuntamento dedicato al celebre scrittore.

“Palmanova, città UNESCO, città di cultura, città accogliente, città baricentrica a livello regionale è pronta a fare la sua parte, mettendo a disposizione i locali e il supporto necessario per fare in modo che l’evento venga valorizzato e continui la sua opera di divulgazione culturale, di dibattito e confronto di idee, di formazione e promozione del territorio.

Non ho avuto modo di parlare direttamente con gli organizzatori ma, se interessati, sono pronto a mettermi ad un tavolo per valutare l’opportunità di trovare sede nella città stellata.

Sarebbe un peccato che la manifestazione si trasferisse fuori regione. Non voglio farne un caso politico e nemmeno creare attrito con Udine o con l’assessore Fabrizio Cigolot, che stimo dopo anni di reciproca collaborazione, ma credo che non si possa ridurre in questo modo un evento che significa tanto dal punto di vista culturale e che ha buone ricadute economico-sociali.

Palmanova si sta caratterizzando, negli ultimi anni, per un grande sviluppo turistico trainato anche dalla cultura e dai grandi eventi, musicali, sportivi e teatrali, oltre che da una riscoperta e valorizzazione del suo grande patrimonio storico artistico. I Bastioni, ripuliti dalla vegetazione, la gallerie sotterranee alla Fortezza, la sua Piazza D’armi ma anche il riconoscimento UNESCO e l’ingresso tra i Borghi più Belli d’Italia, rendono la città stellata uno dei palcoscenici culturali più attivi e affascinanti della nostra regione” conclude il Sindaco.

