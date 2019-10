Palmanova: Outlet Vilage presente alla Barcolana e alla fiera del turismo di Rimini

Aiello del Friuli, ottobre 2019 – Palmanova Outlet Village sarà protagonista, nel mese di ottobre, a due importanti appuntamenti turistici. La destinazione dello shopping friuliana sarà presente, fino al 13 ottobre, con uno stand alla Barcolana 2019, nell’area riservata agli sponsor, alla cinquantunesima edizione della regata più grande al mondo, che si tiene ogni anno nel Golfo di Trieste. Una manifestazione che coinvolge a 360 gradi non soltanto la città di Trieste ma tutta la regione e richiama pubblico dall’intera Alpe Adria. Lo stand dell’outlet è stato collocato, come detto, nell’area sponsor. Rivolgendosi alle hostess sarà possibile sottoscrivere gratuitamente la “Village Card Land of Fashion”, la carta fedeltà valida nei 5 outlet “Land of Fashion”, che consente di ottenere particolari sconti per gli acquisti, usufruire di agevolazioni “dentro e fuori” dal Village e aderire a private sales dedicate. La card sarà rilasciata gratuitamente agli abbonati e utilizzatori del servizio pubblico maggiorenni e resterà valida tutti i giorni dell’anno con sconti in percentuale a scelta nei negozi del Village (minimo 10% sul prezzo outlet), non sarà cumulabile con le promozioni del centro e dei singoli store e durante le vendite di fine stagione ma offrirà la possibilità di ottenere sconti esclusivi durante le promozioni organizzate dal Village nel corso dell’anno e di godere di benefit con partner esterni. Sarà possibile ricevere anche un simpatico gadget. «E’ un pregio – commenta Giada Marangone, marketing manager del Palmanova Outlet Village – essere presenti con il nostro stand a Trieste, una delle più belle e vivaci città del Belpaese, per la cinquantunesima edizione della Barcolana. La manifestazione è un modo per vivere e scoprire a 360 gradi Trieste. La città, negli anni, ha affascinato decine d’artisti e intellettuali e continua a farlo grazie a eventi e manifestazioni di grande respiro internazionale». Il Palmanova Outlet Village, dunque, continua a puntare sugli eventi di qualità. Quello della Barcolana è solo uno degli appuntamenti di respiro turistico in programma nel mese di ottobre. Assieme agli altri Village della “Land of Fashion”, infatti, il Palmanova Outlet sarà anche presente, per la prima volta assieme a Martini, al TTG di Rimini, la più importante fiera del settore turistico in Italia. Dal 9 all’11 ottobre, al padiglione C5 – Stand 113/128, dunque, partecipazione congiunta al primo evento B2B della nuova stagione del turismo: shopping e lifestyle incontrano le agenzie di viaggio per programmare l’agenda di tour e di gruppi in cinque destinazioni top e con il brand italiano del bel vivere. Alla tre giorni interamente dedicata alla travel industry, Land of Fashion incontrerà le agenzie di viaggio e i partner per promuovere i cinque outlet, tra cui il Palmanova Outlet Village, come destinazione di shopping ed esperienze di viaggio profondamente integrate con i territori che ospitano le destinazioni dello shopping. In occasione della cinquantaseiesima edizione del primo appuntamento B2B dell’industria dei viaggi, Land of Fashion sarà a fianco di Terrazza Martini, la sede di eventi aziendali e aperti al pubblico al rooftop del grattacielo di Piazza Diaz, a Milano, e a Casa Martini, lo stabilimento produttivo del Martini e la casa della famiglia Rossi di Montelera, palazzina ottocentesca che ospita anche il museo del celebre brand. E’ la prima volta che Martini partecipa a TTG Travel Experience e sceglie di farlo con Hubsolute, dal 2017 l’agenzia di sales and marketing di Land of Fashion, per annunciare altre importanti sinergie nel corso dell’anno.