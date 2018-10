Palmanova: terza corsia, autostrada chiusa nella notte fra il 6 e il 7 ottobre 2018

Giro di boa per i lavori sulla autostrada A4 che stanno consentendo già in questi giorni agli automobilisti di poter transitare, seppur per brevi tratti, nelle carreggiate della futura terza corsia. E’ il risultato di due week end di chiusure del tratto autostradale Latisana – nodo di Palmanova in entrambe le direzioni; chiusure che hanno consentito lo spostamento del traffico, appunto, nonché l’esecuzione di una serie di interventi inseriti nel programma di opere che riguardano nel complesso sia il terzo lotto tra Alvisopoli e Gonars, 27 chilometri di strada, sia il primo sub lotto (Gonars –Palmanova) del quarto lotto (Gonars –Villesse). Per cercare di concludere i lavori il prima possibile, infatti, Autovie ha pianificato una serie di chiusure in sequenza. La terza è in programma nella notte fra sabato 6 e domenica 7 ottobre e interesserà ancora una volta il tratto tra il casello di Latisana e il nodo di Palmanova in entrambe le direzioni di marcia. Non si potrà quindi utilizzare l’autostrada dalle ore 22,00 di sabato 6 alle ore 11,00 di domenica 7 ottobre. Lo spostamento in avanti di due ore rispetto alle precedenti chiusure è dovuto allo slittamento di alcune lavorazioni propedeutiche all’opera. Più squadre di tecnici e operai saranno al lavoro tra il cavalcavia in località Valderie e il sottopasso Pedrina, nella carreggiata est in direzione Trieste. Concluso il cantiere, il flusso del traffico verrà deviato verso il nuovo tratto di terza corsia e, dopo un percorso lungo 2 chilometri e 800 metri, verrà fatto rientrare nelle attuali carreggiate.

La descrizione dell’intervento

Gli interventi – e le conseguenti chiusure – si rendono necessari in questa delicata fase per una corretta “sistemazione altimetrica” della vecchia carreggiata che dovrà essere pareggiata, a livello di altezza, con quella nuova costruita all’esterno. Nel corso della chiusura fra il 6 e il 7 ottobre i tecnici predisporranno appositi new jersey lungo il percorso che serviranno a incanalare il traffico nel momento in cui verrà riaperto il tratto autostradale. Con una serie di interventi di fresatura e asfaltatura, inoltre, saranno creati i raccordi necessari per un passaggio “dolce” delle auto dalla vecchia carreggiata alla nuova e viceversa. A quel punto sarà allestita la segnaletica verticale e tracciata quella orizzontale. Due fari illumineranno i punti di ingresso e di uscita dell’intervento dove si svolgeranno le operazioni.

I percorsi alternativi

Autovie ricorda di utilizzare la viabilità ordinaria per chi è diretto a Venezia nelle ore di chiusura dell’autostrada. Un invito rivolto anche, e soprattutto, a tutti i tifosi di Udinese e Juventus che decidessero di mettersi in viaggio dopo le ore 22,00 (la partita con inizio alle ore 18,00 si concluderà alle 20,00). Questi i tre percorsi consigliati con partenza dallo stadio Friuli Dacia Arena. Il primo: Pasian di Prato, Campoformido, Basagliapenta, Rivolto, Virco, Madrisio, Canussio, Latisana. Il secondo: Udine, Basaldella, Zugliano, Mortegliano, Flambro, Madrisio, Canussio, Latisana. Il terzo prevede l’utilizzo dell’autostrada da Udine Sud con uscita a Palmanova e quindi segue le indicazioni Cervignano, San Giorgio di Nogaro, Zellina, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Latisana. Per chi è diretto a Trieste non ci sarà alcun problema.

Il weekend del 13 e 14

Nel fine settimana successivo, nella notte fra sabato 13 e domenica 14 ottobre a essere interessato dalla chiusura sarà il tratto tra Latisana e Portogruaro. Qui, nell’area compresa tra il casello e la località di Ronchis, il traffico verrà deviato con le identiche modalità per circa 800 metri nella sola direzione ovest (Venezia). Nel mese di novembre è in fase di pianficazione lo spostamento del traffico sul primo dei due nuovi viadotti sul Tagliamento, attualmente in fase di collaudo.

