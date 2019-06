Palmanova: The Game Fortress – 15/16 giugno 2019

Per il quarto anno consecutivo l’Associazione culturale NovaLudica – con il contributo del Comune di Palmanova, della Regione Friuli Venezia Giulia – Assessorato alla Cultura e Assessorato al Turismo, di Confartigianato di Udine, della Camera di Commercio di Udine e di Promoturismo FVG – ripropone TheGameFortress – Comic&Movie Festival, evento tematico in cui approfondire l’universo del

fumetto esplorando le forme che esso assume a contatto con l’arte cinematografica

e il teatro. Sarà di nuovo la Città Fortezza, Patrimonio mondiale dell’Unesco dal 2017

e unico esempio di città di fondazione ancora intatta nella propria forma di stella a

nove punte, a trasformarsi in un vero e proprio polo culturale e creativo. Le previsioni

sono positive, infatti la scorsa edizione ha registrato 18.000 presenze – di cui 4.500

ingressi – provenienti principalmente dall’Italia ma anche dall’estero (Slovenia, Germania, Ucraina, Francia e Stati Uniti).

Un’accessibilità che TheGameFortress promuove allestendo nella Piazza Grande di

Palmanova la Comics Alley, un’ampia area dove per due giorni di festival si susseguiranno incontri con gli autori e le case editrici, conferenze, mostre e firmacopie,

workshop e laboratori organizzati in collaborazione con la Scuola del Fumetto di Milano. Tra gli ospiti: Silvia Ziche, che da anni firma le lunghe file di fumetti di Topolino,

Matteo Casali, noto autore di Batman, Sara Colaone, Pierluigi Porazzi, Luca Sabbatini, Carlo Gubitosa, il divulgatore scientifico e youtuber Adrian Fartade che ripercorrerà i momenti clou del primo passo dell’uomo sulla luna, Nanni Cobretti,

Stefano Conte e il pluripremiato Massimo Dall’Oglio che ha realizzato il Manifesto

dell’edizione 2019 del Festival.

Ogni anno il Festival dà l’opportunità ai più importanti artisti emergenti italiani – selezionati da Sara Pavan del Comitato TheGameFortress- di presentare il proprio portfolio in un incontro one-to-one con alcune delle case editrici più importanti a livello

nazionale, per citarne alcune Bao Publishing, Tunuè e da quest’anno Beccogiallo, e

di trasformare la loro arte in una collaborazione professionale. Si tratta di un progetto

che sta acquisendo sempre più rilevanza, infatti il numero di artisti presenti è triplicato rispetto all’edizione numero zero.

A TheGameFortress 2019 farà inoltre l’ingresso, per la prima volta, il mondo el teatro

con lo spettacolo dal vivo Game4, a Living Experience.

Sperimentando per la prima volta il dialogo tra fumetto e teatro, il progetto – organizzato e prodotto dall’Associazione NovaLudica in collaborazione con l’Associazione Cikale Operose e con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia – nasce

dall’incontro tra il regista Francesco Accomando e il Direttore Artistico del Festival

Massimo Agnese. Durante una mise en scene di 60 minuti, gli attori protagonisti

interagiranno con il pubblico di TheGameFortress in un percorso immerso che si

snoderà all’interno della Caserma Montesanto e tra le location del Festival. Le tre

repliche giornaliere (alle ore 15.00, 16.45, 18.30) scandiranno incessantemente le

giornate di sabato e domenica trasformando la città fortezza in un vero palcoscenico

performativo tra realtà e finzione. Una sfida artistica che racconterà sentimenti antitetici ma complementari: separazione e ricongiungimento, amore e morte, follia e

ragione, lotta per il potere e conquista di un’armonia. Lo scenario di Palmanova con

la sua storia di grande utopia rinascimentale è il teatro di questa partita, un gioco nel

quale il pubblico dovrà trovare una soluzione umanamente accettabile anche attraverso alcuni segni della vita e delle opere di Leonardo da Vinci. Gli attori protagonisti

sono Arianna Adonizio, Claudio Colombo, Nicola Rocchetti, Marina Testa – che

si sono formati nell’Accademia Teatrale Veneta di Venezia – e il vicentino Marco

Artusi. La regia è di Francesco Accomando supportato dall’assistente Sonia Cossettini.

In questa edizione verrà ulteriormente approfondita la connessione tra il mondo del

cinema e quello del fumetto attraverso eventi memorabili come la proiezione cinematografica di “Guerre Stellari” versione originale del 1977 (versione mai uscita in

Home video), la proiezione di “Alien” versione cinematografica del 1979. All’interno

della Movie Alley – che misura oltre 800 mq – sono presenti stand tematici (Gotham

Shadows, Star Wars, Prizmatec, Steampunk, Harry Potter) e due “live experience” (Il

Sigillo della Fenice e Dragon Ange Live).

Come nelle precedenti edizioni, i giovani appassionati potranno scoprire il mondo del

fumetto nella Kids Alley e divertirsi ammirando le creazioni LEGO realizzate per la

mostra TheBrickFortress allestita all’interno del Palazzo Comunale di Palmanova e

partecipando a workshop e laboratori organizzati dalla Fattoria Didattica Le Risorgive

o alla tradizionale caccia al tesoro sui bastioni.

La Boardgames Alley apre le porte a tutti gli appassionati del gioco da tavolo grazie

alla presenza e al contributo di La Tana del Goblin di Udine, La Tana del Goblin di

Gradisca d’Isonzo, Coccinella Rosa, Club Inner Circle, Boardgame Storico, Costola

dei Barbari. Ancora una volta si promuove la cultura del “gioco intelligente” affinché

stimoli le relazioni sociali, la creatività, la memoria e la sensibilità cognitiva in generale.

Accanto all’esplorazione del fumetto, non mancheranno momenti di intrattenimento

tra cui il concerto serale che quest’anno ospiterà Maid Café Show, il duo Rapper Miguel K Velasquez e Zeth Castle e a concludere il comico e cantane udinese Ruggero

dei Timidi.

Share and Enjoy