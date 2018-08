Parma vs Udinese: domenica 19 agosto ore 20.30

E’ iniziata sul circuito Listicket la prevendita dei biglietti per Parma-Udinese (1^ giornata di Serie A Tim 2018/2019) in programma alle ore 20:30 di domenica 19 agosto 2018 allo stadio Ennio Tardini.

Nel rispetto delle indicazioni del Protocollo d’intesa in materia del 04/08/2017, NON E’ NECESSARIA LA FIDELITY CARD per acquistare i titoli di ingresso di tutti i settori, pure per i residenti nella regione di provenienza della squadra ospite (Friuli).

Questo il listino prezzi:

Tribuna Centrale Petitot 100 Euro (ridotto 70 Euro)

Tribuna Laterale Petitot 60 Euro (ridotto 40 Euro)

Tribuna Laterale Ovest 40 Euro (ridotto 30 Euro)

Tribuna Est 30 Euro (ridotto 25 Euro)

Curva Sud Parma 15 Euro

Settore Ospiti 20 Euro

I biglietti Ridotti sono riservati a Donne, Under 18 (nati dopo il 01/01/2001), Over 65 (nati entro il 31/12/1953) e Invalidi con oltre il 70% certificato.

In ogni settore è fissata la riduzione Under 14 con un prezzo unico di 5 Euro.

In ogni settore (tranne in Curva Ospiti) i bambini Under 8 hanno diritto al biglietto omaggio da ritirare nei giorni e negli orari d’apertura dei botteghini dello stadio. I biglietti Under 8 Omaggio sono disponibili solo se in fase di prevendita i titoli di ingresso non sono stati esauriti (in Curva Nord la disponibilità é sempre nulla, perchè questo settore è sold out in abbonamento).

I titoli di ingresso per la Curva Nord non sono in vendita, perché i posti sono stati esauriti con gli abbonamenti.

La prevendita è attiva sul circuito Listicket fino alle ore 18 di domenica 19 agosto con due modalità:

on line sul sito www.listicket.com è possibile acquistare soltanto i titoli di ingresso di Tribuna Centrale Petitot, Tribuna Laterale Petitot, Tribuna Laterale Ovest e Settore Ospiti (cliccare qui);

nelle ricevitorie Listicket di tutto il territorio nazionale è possibile acquistare solo titoli di Tribuna Centrale Est e Settore Ospiti.

La biglietteria dello stadio Tardini (dove non saranno a disposizione i titoli di ingresso Ospiti) sarà aperta sabato 18 agosto dalle ore 10 alle ore 13 e domenica 19 agosto dalle ore 17:30 a inizio gara.

I tagliandi del Settore Ospiti sono disponibili fino alle ore 19 di sabato 18 agosto.

Numero massimo di titoli acquistabili: 4

Si invitano i tifosi non abbonati ad acquistare i biglietti in prevendita nei punti vendita, on-line oppure il giorno precedente la gara agli sportelli della biglietteria, al fine di evitare il giorno stesso della partita il disagio di lunghe code ai botteghini.

Fai il tuo pronostico: chi vincerà tra Parma e Udinese?

