Passeggiata collettiva, NO alla riapertura del traffico in centro 31 luglio

La nuova giunta comunale di Udine ha deciso di riaprire via Mercatovecchio e alcune strade adiacenti al traffico privato motorizzato a partire dal 1° agosto, “per un periodo sperimentale di sei mesi“.

È una decisione che accontenta un piccolo numero di commercianti che ancora non si rendono conto che un centro storico ciclo-pedonale fa rivivere il commercio e le attività economiche.

Come è possibile ignorare che le vie più vivaci ed attraenti della nostra città sono proprio quelle pedonali?

È una decisione aberrante, perché, se di declino del commercio in centro storico si può parlare, le causa non è certo riconducibile alle attuali (blande e spesso ignorate) restrizioni al traffico.

È una decisione che penalizza tutto il resto della popolazione e una serie di istanze e principi che a nostro parere meritano invece rispetto.

È una decisione pericolosa per la salute pubblica, perché riaprire alle auto significa portare ovunque rumore, inquinamento chimico e acustico, rischio di incidenti.

È una decisione anti-storica e che copre di ridicolo la nostra città: tutti i centri storici d’Europa (da Amsterdam a Palermo) fanno a gara nell’ampliare le zone libere dal traffico, mentre Udine vuole tornare indietro.

È una decisione anti-economica, perché allontana dal nostro centro storico non soltanto i residenti, ma anche i turisti, che ora frequentano caffè e ristoranti.

È una decisione che condanna la città ad un rapido e inesorabile declino, che si riper-cuoterà anche su quelle categorie che ora la difendono.

Questo il messaggio che lancia FIAB Udine – aBicitUdine e invita tutta la cittadinanza a trovarsi il 31 luglio alle 18.30 in piazzetta san cristoforo per una passeggiata per le vie interessate dalla riapertura al traffico.

“RITROVIAMOCI TUTTE E TUTTI per una passeggiata collettiva lungo le vie interessate dalla riapertura del traffico con le nostre biciclette, i nostri passeggini, i nostri monopattini, le nostre scarpe, e facciamo sentire la nostra voce!

MARTEDI 31 LUGLIO Ore 18.00 RITROVO in Piazzetta S. Cristoforo”

Share and Enjoy