Patti territoriali: siglati con 10 Unioni per oltre 64 mln di euro

Udine, 5 apr – L’Amministrazione regionale e dieci Unioni

territoriali (Collinare, Gemonese, Medio Friuli, Riviera Bassa

Friulana, del Torre, Natisone, Canal del Ferro – Val Canale,

Carnia, Agro Aquileiese, Friuli Centrale) hanno siglato oggi i

rispettivi patti territoriali 2018-2020 che danno attuazione

all’Intesa per lo sviluppo e con cui sono stabilite le risorse

per gli interventi concertati nei prossimi anni.

Nel dettaglio, nel triennio 2018-20, la Regione erogherà

all’Unione territoriale intercomunale Collinare risorse regionali

per 4.764.105,70 euro, che si aggiungono a 817.000 euro di

cofinanziamento, per un totale di 5.581.105,70 euro per

investimenti in opere pubbliche. Il Patto include diversi

interventi fra i quali quelli sulla casa di riposo di Majano,

sulla viabilità ciclopedonale Moruzzo, Fagagna, Rive D’Arcano-San

Daniele del Friuli e verso Madrisio e Rive D’Arcano,

l’acquisizione di uno scuolabus per il Comune di Rive D’Arcano e

interventi di miglioramento sulla sicurezza viaria a Coseano.

Per l’Unione della Carnia le risorse complessive ammontano a

7.915.000 euro di cui 472.000 euro di cofinanziamento. Fra gli

interventi anche la realizzazione di opere per nuova viabilità

ciclabile, per il completamento dello stabilimento termale di

Arta Terme e per il completamento della pista ciclabile Alpe

Adria oltre che per recuperare fabbricati o aree dismesse da

destinare ad attività di ricettività.

Per l’Unione del Gemonese, il patto comprende progetti per

4.264.288,33 euro di cui 999.700 euro di cofinanziamento; fra

questi sono inseriti gli interventi di riqualificazione

energetica, la realizzazione di un percorso ciclabile fra Artegna

e Buja di collegamento della ciclabile Alpe Adria Radweg Fvg 1

con l’ippovia del Cormor.

Sono invece 3.730.000 euro, con un cofinanziamento di 476.000

euro, le risorse per l’Unione Canal del Ferro-Val Canale da

destinare al programma di completamento della pista ciclabile

Alpe Aria, alla realizzazione di reti elettriche per il trasporto

di energia nelle malghe, per il recupero di fabbricati da

destinare ad iniziative di ricettività.

L’Uti del Natisone con 6.526.921,28 euro, di cui 36.000 euro di

cofinanziamento, realizzerà, fra gli altri progetti, anche la

pista ciclabile Loch-ex confine di Stato, il restauro

conservativo del monastero di Santa Maria in Valle. L’Uti Riviera

Bassa Friulana potrà, invece, contare su risorse pari a

5.564.930,32 euro di cui 150.000 euro cofinanziate, per

rafforzare l’offerta di strutture per la pratica sportiva e

sviluppare il turismo lento e fluviale.

Il Patto territoriale con l’Uti Medio Friuli consta di 6.090.000

euro di cui 950.000 euro cofinanziati, che verranno utilizzati

anche per la realizzazione di piste ciclabili nel comune di

Mereto di Tomba e Basiliano, per interventi di sicurezza

idraulica dei corsi d’acqua e percorsi cicloturistici sul fiume

Varmo e per recuperare l’ex latteria turnaria nella frazione di

Belgrado per creare il centro ambientale sulle Risorgive.

L’Uti del Friuli Centrale, nel triennio, potrà contare su

15.701.552 euro nei quali sono compresi 773.052 euro di

cofinanziamento per opere di sistemazione della viabilità di

collegamento fra Tricesimo e l’ippovia del Cormor, di

riqualificazione degli impianti sportivi a Pozzuolo del Friuli e

Pradamano, per percorsi ciclopedonabili (Udine-Cargnacco-Ziu e

Cormor-Torre) e per la redazione del piano delle barriere

architettoniche.

L’Uti del Torre ha siglato oggi, invece, un patto per 3.185.987

euro, di cui 25.000 euro di cofinanziamento, destinati in parte

anche per la realizzazione di piste ciclabili e la messa in

sicurezza del patrimonio di edilizia scolastica.

Infine, nel patto dell’Uti Agro Aquileise, con 5.876.341,17 euro

di cui 569.045,22 euro di cofinanziamento, sono compresi, fra i

progetti, anche l’intervento di recupero del fabbricato dell’ex

laboratorio di ricerche agrarie a Torviscosa da adibire a centro

diurno per anziani.

