PFM, Negrita, Fabi, Ranieri, Grillo, Branduardi e il tributo ai Genesis a Udine nel 2020

Un calendario che unisce il meglio della musica italiana, una proposta internazionale e un grande spettacolo comico in un mix di generi capace di soddisfare i gusti di diversi pubblici di diverse generazioni. Pfm Canta De André, The Musical Box – Genesis Tribute, Niccolò Fabi, Negrita, Massimo Ranieri, Beppe Grillo e Angelo Branduardi: va componendosi il calendario dei concerti e spettacoli organizzati da Zenit srl al Teatro Nuovo Giovanni da Udine per la stagione 2019/2020, un programma ricco di eventi i cui biglietti sono in vendita sul circuito TicketOne e che saranno disponibili, da domani, martedì 22 ottobre, anche alle biglietterie del Teatro Nuovo Giovanni da Udine (orario da martedì a sabato dalle ore 16.00 alle 19.00). Tutte le info su www.azalea.it e www.teatroudine.it .

Procede successo dopo successo la tournée “PFM canta De André”, inaugurata oltre un anno fa in occasione del quarantennale dei live “Fabrizio De André e PFM in concerto” e a vent’anni dalla scomparsa del poeta. La PFM – Premiata Forneria Marconi, torna così straordinariamente sui palchi di tutta Italia con “PFM canta De André – Anniversary”, uno strepitoso tour per celebrare lo storico sodalizio con il cantautore genovese e riproporre una serie di concerti dedicati a quell’evento. Per l’occasione la band di Franz Di Cioccio ha abbracciato la causa del Concert for Life 2019, evento di musica e solidarietà che permetterà di donare 1 Euro per ogni biglietto venduto a @uxilia Foundation, che destinerà il ricavato ai bambini dello Sri Lanka. L’appuntamento con la PFM a Udine è per il prossimo 12 novembre.

The Musical Box è il più importante tributo al mondo a una delle band che ha scritto la storia del progressive rock: i Genesis. Canadesi, i The Musical Box sono capaci di ricreare alla perfezione i suoni e le atmosfere di questa leggendaria prog rock band, tanto da essere considerati universalmente il progetto più fedele a quello dei mitici Peter Gabriel e Steve Hackett. In questi mesi il gruppo, guidato da Denis Gagné e François Gagnon, sta affrontando un lungo tour mondiale che li porterà anche nel nostro paese il prossimo autunno. L’unica data nel Nordest del nuovo spettacolo “A Genesis Extravaganza Volume 2”, sarà il prossimo 20 novembre al Teatro Nuovo Giovanni da Udine.

A tre anni e mezzo di distanza da “Una somma di piccole cose”, album che ha segnato un punto fondamentale per la ventennale carriera del cantautore, Niccolò Fabi, artista fra i più amati dal pubblico italiano, torna con un nuovo progetto discografico dal titolo “Tradizione e Tradimento”, disco di inediti pubblicato lo scorso 11 ottobre. All’uscita del nuovo lavoro l’artista farà seguire un tour nei principali teatri della penisola, prodotto da Magellano e Ovest, che vedrà anche un’unica attesa data in Friuli venezia Giulia, al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, il prossimo 7 gennaio 2020.

Continuano le celebrazioni in casa Negrita. Come poteva concludersi l’anno che ha visto la rock band tornare protagonista assoluta della scena musicale italiana, se non con l’annuncio di un nuovo tour? Naturale seguito dei due recenti giri teatrali, caratterizzati da decine di sold out e da unanime entusiasmo di pubblico e critica, la nuova serie di date vedrà la band tornare in Friuli Venezia Giulia il prossimo 19 febbraio 2020 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Sul palco a band porterà il nuovo progetto live dal titolo “La Teatrale: Reset Celebration”, che vedrà i Negrita alternare momenti acustici ed elettrici, con molti estratti da “Reset”, album campione di vendite che quest’anno festeggia vent’anni e che per l’occasione è stato ristampato.

Cantante, attore, volto televisivo e showman, Massimo Ranieri è senza dubbio uno di quegli artisti che più ha contribuito a portare l’immagine dell’Italia nel mondo, oltre ad ottenere fin dai suoi esordi il consenso univoco e l’amore incondizionato del suo pubblico. L’istrione napoletano continua imperterrito, successo dopo successo, il viaggio di “Sogno e son desto… 500 volte”, il suo celeberrimo spettacolo riproposto oggi in una versione nuova e aggiornata. Al Teatrone l’appuntamento con Massimo Ranieri è per il 17 marzo 2020.

Beppe Grillo, attore, presentatore, comico, politico e personaggio televisivo, torna a fare il mattatore sul palcoscenico con un nuovo imperdibile spettacolo. Si intitola “Terrapiattista” la nuova fatica del vulcanico artista genovese, che il pubblico del Friuli Venezia Giulia potrà riabbracciare il prossimo 18 marzo 2020 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine unica data regionale del suo nuovo tour. In un mondo in cui tutti, prima di parlare, controllano su Google quello che stanno per dire, Beppe Grillo si lancia in mezzo a chi ha il coraggio di sfidare la realtà, liberando il “terrapiattista” che è in noi. La cultura, l’informazione, la scienza ci hanno tradito, così come la politica. Tutto è piatto, prevedibile e, allo stesso tempo, incerto, perché qualsiasi forma di potere è detentrice di verità. Solo attraverso il dubbio possiamo davvero essere liberi. Come sarebbe stato il mondo se Beppe Grillo non fosse esistito? Angelo Branduardi, cantautore, violinista, chitarrista e polistrumentista fra i più amati dal pubblico italiano, arriverà in concerto al Teatro Nuovo Giovanni da Udine il prossimo sabato 30 maggio 2020, con inizio alle 21.00. Sul palco del teatrone Branduardi porterà il suo progetto dal titolo “Camminando Camminando, in due”, nel quale sarà affiancato dal pianista e polistrumentista Fabio Valdemarin. Nella scaletta dello spettacolo troveremo brani famosi e brani meno conosciuti; non mancheranno ovviamente i “classici” di Branduardi, che assieme al suo partner sul palco ritroverà lo stesso spirito della precedente apprezzata versione, con nuove soluzioni che regaleranno al pubblico un’esperienza ricca e unica.