Pi Greco Day: Udine festeggia la decima edizione

Gare di matematica, tornei di othello, sfide di calcolo, film tematici, giochi e rompicapi. C’è questo e molto altro nel programma 2018 della “Festa del Pi greco”, l’originale ricorrenza che ogni 14 marzo onora la scienza e la matematica e che dopo il successo degli anni scorsi torna a Udine dal 9 al 17 marzo per la decima edizione.

Lanciato nel 1988 dall’Exploratorium di San Francisco, il grande museo americano della scienza, il Pi Day celebra il numero più famoso e misterioso del mondo matematico con una serie di giochi, conferenze, proiezioni cinematografiche, tornei e altre iniziative tutte ispirate al π (pi greco). Per il decimo anno consecutivo il Comune di Udine, in collaborazione con enti, associazioni e scuole del territorio, partecipa a questa manifestazione internazionale per promuovere e incoraggiare lo studio della matematica con un programma ricco di eventi a ingresso libero che si svolgeranno in vari luoghi del centro cittadino e a cui sono invitati tutti i cittadini. «Si rinnova anche quest’anno l’importante appuntamento con la nostra kermesse di giochi, tornei, gare, incontri e film liberamente ispirati alla matematica – sottolinea l’assessore allo Sport, all’Educazione e agli Stili di Vita, Raffaella Basana –. Invito tutti i cittadini a lasciarsi coinvolgere da questa festa partecipando alle tante iniziative in programma e ringrazio tutti i nostri partner per aver collaborato alla realizzazione dell’evento con competenza ed entusiasmo».

Programma. Sono ben 15 – tra tornei, giochi, incontri e tantissime altre attività – gli appuntamenti che si susseguiranno dal 9 al 17 marzo. Ad aprire il programma saranno, dalle 9 alle 12 di venerdì 9 e sabato 10 marzo al palaindoor di Paderno, due gare di matematica a squadre per le scuole. Domenica 11 dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18 nei locali del circolo Unicredit di via Vittorio Veneto 20 tornerà il tradizionale appuntamento con il Gran prix italiano di othello. Sempre domenica 11, alle 12.30, il ristorante Al Vapore di vicolo Sillio 8 ospiterà l’evento “Matematica in birreria”, con giochi e performance legati alla matematica e la partecipazione, tra gli altri, dell’ex sindaco di Udine Furio Honsell, Dario De Toffoli e Giorgio Dendi. Il funzionamento del cervello sarà invece il tema dell’incontro con gli studenti del neuroscienziato Alan Mattiassi, martedì 13 al liceo Marinelli.

La manifestazione entrerà nel vivo il 14 marzo, a partire dall’ormai famosa “Sfida all’ultima cifra”, la gara mnemonica di Pi greco. La prima sessione, dedicata alla categoria campioni, è in programma dalle 9 alle 14 in ludoteca, mentre la seconda parte, aperta alle altre categorie, si svolgerà nel pomeriggio, dalle 15.30, in sala Ajace. Sempre nel giorno clou della festa del Pi greco sala Ajace ospiterà, dalle 16 alle 18, la conferenza “Dialoghi, ragionamenti e giochi per tutti su e con la memoria”, con la partecipazione di Nicola Pascolo, Dario De Toffoli e Alan Mattiassi. Alla relazione tra musica e matematica sarà dedicata invece la conferenza di Giovanni Albini “Musica e matematica: ragioni e storia di un legame”, in programma il 14 marzo alle 17.30 al conservatorio Tomadini, in piazza Primo Maggio 29. Alle scuole saranno dedicate anche le sfide Kangourou della matematica e il torneo di calcolo mentale (giovedì 15), e le semifinali dei Campionati internzionali di giochi matematici (sabato 17).

Confermata anche in questa edizione la collaborazione con il cinema Visionario, che venerdì 16, alle 9.30, proietterà, su prenotazione per le scuole secondarie di primo (classi terze) e secondo grado, “L’uomo che vide l’infinito”, film diretto da Matt Brown ispirato alla biografia di Srinivasa Ramanujan, matematico indiano del primo Novecento che con le sue teorie rivoluzionò per sempre la materia.

Il programma completo della manifestazione è a disposizione sul sito del Comune www.comune.udine.gov.it e sul sito www.agenda.udine.it. Per informazioni, prenotazioni e iscrizioni: ufficio Ludobus (tel. 0432/1272 687-796-677 – mail ludoteca@comune.udine.it o paolo.munini@comune.udine.it).

#eventi

Gare di matematica, tornei di othello, sfide di calcolo, film tematici, giochi e rompicapi. C’è questo e molto altro nel programma 2018 della “Festa del Pi greco”, l’originale ricorrenza che ogni 14 marzo onora la scienza e la matematica e che dopo il successo degli anni scorsi torna a Udine dal 9 al 17 marzo per la decima edizione.

Lanciato nel 1988 dall’Exploratorium di San Francisco, il grande museo americano della scienza, il Pi Day celebra il numero più famoso e misterioso del mondo matematico con una serie di giochi, conferenze, proiezioni cinematografiche, tornei e altre iniziative tutte ispirate al π (pi greco). Per il decimo anno consecutivo il Comune di Udine, in collaborazione con enti, associazioni e scuole del territorio, partecipa a questa manifestazione internazionale per promuovere e incoraggiare lo studio della matematica con un programma ricco di eventi a ingresso libero che si svolgeranno in vari luoghi del centro cittadino e a cui sono invitati tutti i cittadini. «Si rinnova anche quest’anno l’importante appuntamento con la nostra kermesse di giochi, tornei, gare, incontri e film liberamente ispirati alla matematica – sottolinea l’assessore allo Sport, all’Educazione e agli Stili di Vita, Raffaella Basana –. Invito tutti i cittadini a lasciarsi coinvolgere da questa festa partecipando alle tante iniziative in programma e ringrazio tutti i nostri partner per aver collaborato alla realizzazione dell’evento con competenza ed entusiasmo».

Programma. Sono ben 15 – tra tornei, giochi, incontri e tantissime altre attività – gli appuntamenti che si susseguiranno dal 9 al 17 marzo. Ad aprire il programma saranno, dalle 9 alle 12 di venerdì 9 e sabato 10 marzo al palaindoor di Paderno, due gare di matematica a squadre per le scuole. Domenica 11 dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18 nei locali del circolo Unicredit di via Vittorio Veneto 20 tornerà il tradizionale appuntamento con il Gran prix italiano di othello. Sempre domenica 11, alle 12.30, il ristorante Al Vapore di vicolo Sillio 8 ospiterà l’evento “Matematica in birreria”, con giochi e performance legati alla matematica e la partecipazione, tra gli altri, dell’ex sindaco di Udine Furio Honsell, Dario De Toffoli e Giorgio Dendi. Il funzionamento del cervello sarà invece il tema dell’incontro con gli studenti del neuroscienziato Alan Mattiassi, martedì 13 al liceo Marinelli.

La manifestazione entrerà nel vivo il 14 marzo, a partire dall’ormai famosa “Sfida all’ultima cifra”, la gara mnemonica di Pi greco. La prima sessione, dedicata alla categoria campioni, è in programma dalle 9 alle 14 in ludoteca, mentre la seconda parte, aperta alle altre categorie, si svolgerà nel pomeriggio, dalle 15.30, in sala Ajace. Sempre nel giorno clou della festa del Pi greco sala Ajace ospiterà, dalle 16 alle 18, la conferenza “Dialoghi, ragionamenti e giochi per tutti su e con la memoria”, con la partecipazione di Nicola Pascolo, Dario De Toffoli e Alan Mattiassi. Alla relazione tra musica e matematica sarà dedicata invece la conferenza di Giovanni Albini “Musica e matematica: ragioni e storia di un legame”, in programma il 14 marzo alle 17.30 al conservatorio Tomadini, in piazza Primo Maggio 29. Alle scuole saranno dedicate anche le sfide Kangourou della matematica e il torneo di calcolo mentale (giovedì 15), e le semifinali dei Campionati internzionali di giochi matematici (sabato 17).

Confermata anche in questa edizione la collaborazione con il cinema Visionario, che venerdì 16, alle 9.30, proietterà, su prenotazione per le scuole secondarie di primo (classi terze) e secondo grado, “L’uomo che vide l’infinito”, film diretto da Matt Brown ispirato alla biografia di Srinivasa Ramanujan, matematico indiano del primo Novecento che con le sue teorie rivoluzionò per sempre la materia.

Il programma completo della manifestazione è a disposizione sul sito del Comune www.comune.udine.gov.it e sul sito www.agenda.udine.it. Per informazioni, prenotazioni e iscrizioni: ufficio Ludobus (tel. 0432/1272 687-796-677 – mail ludoteca@comune.udine.it o paolo.munini@comune.udine.it).

#eventi

Powered by WPeMatico

Share and Enjoy