Pordenone Blues Festival 2019

Tre fantastici concerti per chiudere in bellezza l’edizione #28 del PORDENONE BLUES FESTIVAL, vero gioiello del Triveneto, che ospiterà, sabato 20 luglio al Parco San Valentino, le date uniche in Italia di NNEKA,stella del soul reggae, e di MELVIN TAYLOR BLUES MACHINE,tra i più grandi chitarristi blues al mondo,eil virtuoso dei tasti BOB MALONE con la sua band. Una grande festa ad ingresso gratuito, un imperdibile evento musicale che va ad aggiungersi ai già annunciati concerti di artisti internazionali del calibro di: The Stars From The Commitments; Steve Hackett; Kool & The Gang; Rival Sons, Eric Sardinas e Joanna Connor.

Venerdì 19 luglio torna l’atteso appuntamento con il BLUES ON THE ROADS, la magica serata che, come ogni anno, vedrà Pordenone trasformarsi in una sorta di French Quarter di New Orleans! Tutte le piazzette e i locali del centro si tingeranno di Blues, con oltre 40 concerti, musicisti di strada, spettacoli e dj-set a partire dalle 17.30.

Non da ultimo, l’evento conclusivo del 36° INTERNATIONAL BLUES CHALLENGE (IBC), organizzato in collaborazione con il Deltablues Festival di Rovigo ed il magazine Il Blues. Sabato 20 luglio, dalle ore 18.00, le eccellenze del Blues italiano si sfideranno sul palco del Parco San Valentino per accedere alla finalissima mondiale dell’IBC, che si terrà il prossimo inverno all’Orpheum Theater di Memphis: saranno due i vincitori (una band e un solista/duo) a rappresentare il nostro Paese in questa importantissima competizione promossa dalla Blues Foundation!

Il PORDENONE BLUES FESTIVAL, con la direzione artistica di Andrea Mizzau, è organizzato insieme all’Associazione Pordenone Giovani, che opera d’intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia, il Comune di Pordenone e diversi enti privati.

NNEKA

Nata in Nigeria da mamma tedesca e padre nigeriano, Nneka ha approcciato la musica già nei primi anni di vita, naturalmente senza passare inosservata. Trasferitasi in Germania al raggiungimento della maggiore età, si è iscritta ad antropologia, ha conosciuto Dj Farhot, ha aperto una data di Sean Paul e ha suggellato così un inizio di carriera folgorante all’insegna della Black Music. La leggenda dell’hip hop NAS la definisce “un’artista straordinaria”, il Sunday Times l’ha salutata come la nuova Lauryn Hill. Nneka è una figura dal grande carisma: è stata giudice nella quarta stagione di Nigerian Idol, ma è anche arrivata oltreoceano come ospite da David Letterman e al BET’s 106 & Park, ed ha calcato i più importanti palchi d’Europa, figurando tra gli headliner di numerosi Festival. Negli anni ha collezionato importanti collaborazioni con Massive Attack, Lenny Kravitz, Joss Stone, Tricky, Ziggy Marley; il suo impegno sociale l’ha portata a fondare “The Rope Foundation” nel 2012, con l’MC del Sierra Leone MC Ahmed Nyeje (Genda): una piattaforma di supporto, espressione ed inclusione sociale tramite l’arte per giovani ragazzi e ragazze.

MELVIN TAYLOR BLUES MACHINE

Melvin Taylor, classe 1959, è considerato uno dei più grandi chitarristi blues al mondo. La rivista Rolling Stone lo ha definito “un innovatore del blues senza mai perdere di vista le sue radici”. Il New York Times lo definisce un chitarrista vulcanico che riesce a portare il pubblico in uno stato eccitazione totale mescolando, alla sua presenza scenica, un arsenale di ritmo, melodia, bending al limite del possibile, uso del wah mescolato al gusto della tradizione del celebre blues targato Chicago. La sua strepitosa tecnica, impeccabile senso del ritmo e fraseggio hanno contribuito ad assegnargli un posto d’onore tra i maestri delle sei corde. Taylor trova il suo posto nel mondo del blues da giovanissimo e nel 1980 viene notato da Muddy Water che decide di portarlo in tour con lui. Dal 1982 ad oggi pubblica 10 album e 9 singoli, ha all’attivo migliaia di concerti e festival in tutto il mondo. Alcuni dei suoi lavori più conosciuti sono Evidence Music – Bang That Bell (1999), Dirty Pool (2002), Melvin Taylor and the Slack Band (2003), and Rendezvous With the Blues (2004) fino agli auto prodotti Beyond the Burning Guitar (2010), Sweet Taste of Guitar (2012), and Taylor Made (2013). Alla fine del tour estivo tornerà in studio con la Melvin Taylor Blues Machine per registrare il nuovo album.

BOB MALONE BAND

Virtuoso irrefrenabile dei tasti, Bob Malone proviene dal Berkley College of Music, e nella sua carriera ha suonato con una serie di artisti di altissimo livello, da Al Green a Jackson Browne, dai Neville Brothers a Dr. John, Bruce Springsteen e Leon Russell, fino ad unirsi alla band del grande John Fogerty con cui ormai da anni solca i palchi più importanti del mondo (indimenticabile il concerto di Hyde Park a Londra del 2012, dove Fogerty è stato raggiunto sul palco da Springsteen, così come il tour congiunto con gli ZZTop della scorsa estate), dove una volta per tutte la personalità e il carisma di Malone sono stati notati da decine di migliaia di addetti ai lavori. Lo scorso anno – in contemporanea con la sua partecipazione a Umbria Jazz – Bob ha pubblicato, tramite l’etichetta italiana Appaloosa Records, il cd “Mojo Live – Live at the Grand Annex”, che va ad unirsi alla sua discografia di 6 cd dal 2001 al 2016, oltre a tutte le collaborazioni con grandi artisti, non ultimo il grande Ringo Starr, nel cui ultimo disco Malone ha inciso alcune tracce di piano. Il suo stile abbraccia il rock n’ roll più spudorato per poi contaminarsi con il sound di New Orleans e il soul di pura marca “Detroit”.

LINE UP

15 Luglio: Inaugurazione del 28° Pordenone Blues Festival con THE STARS FROM THE COMMITMENTS c/o Piazza XX Settembre (evento gratuito);

16 Luglio: STEVE HACKETT GENESIS – REVISITED TOUR 2019 – ‘SELLING ENGLAND BY THE POUND’ The Entire Album!Plus ‘SPECTRAL MORNINGS’ 40th Anniversary & New Album Highlights c/o Parco San Valentino (evento a pagamento: € 35,00 + d.p.);

17 Luglio: KOOL & THE GANG c/o Parco San Valentino (evento a pagamento: € 35,00 + d.p.);

18 Luglio: RIVAL SONS + ERIC SARDINAS + JOANNA CONNOR c/o Parco San Valentino (evento a pagamento: € 23,00);

19 Luglio: BLUES ON THE ROADS (evento gratuito);

20 Luglio: NNEKA + MELVIN TAYLOR BLUES MACHINE + BOB MALONE BAND c/o Parco San Valentino (evento gratuito).

Share and Enjoy