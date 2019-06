Pordenone: concerto all’alba domenica 16 giugno in riva al Noncello

Momento clou della rassegna Pordenone Fa Musica a cura di Fadiesis col sostegno di Comune di Pordenone, Regione Fvg e Fondazione Friuli, sarà il Concerto all’alba domenica 16 giugno, in programma alle 5.18 in riva al Noncello in occasione della Festa sul Nonsel: una ammaliante suggestione nelle atmosfere del risveglio della natura e del fiume, coronata da brioches e caffè per tutti. A dare vita alle contaminazioni musicali ArTime Quartet (Sabina Bakholdina, violino, Erica Fassetta, violino, Alessandra Commisso, viola, Elena Borgo, violoncello), con la partecipazione straordinaria di Gianni Fassetta, fisarmonica, Riccardo Di Vinci, basso e contrabasso, Paolo Muscovi, batteria. Dal classico al pop-rock, al tango: una contaminazione di generi e di stili ad accompagnare la metamorfosi di luce che ogni giorno fa rinascere l’incanto fluviale di Portus Naonis. In programma musiche di K. Jenkins, G. Reverberi, A. Piazzolla, Guns N’ Roses, Queen, Sting. Riccardo Di Vinci è contrabbassista, bassista e performer jazz con all’attivo diverse importanti collaborazioni tra cui Fabrizio Bosso, Mauro Ottolini, Roy Paci. Attualmente è bassista stabile degli Oliver Onions (band che fece le colonne sonore dei film di Bud Spencer e Terence Hill), coi quali è in tour mondiale assieme all’orchestra sinfonica di Budapest. Paolo Muscovi, dal 2000 è batterista di Neffa, nel 2003 entra a far parte della Stef Burns; a Dublino suona con The Commitmens. Turnista di Enrico Ruggeri, Ron, Fausto Leali, Luisa Corna, Arisa, Nina Zilli. Attuale batterista di Cheryl Porter, fa ora parte anche della Band di Ornella Vanoni. ArTime Quartet è composto da quattro musiciste affermate, di diverse culture italo-europee.

Il loro repertorio spazia dal barocco al pop-rock (barocco, classico, romantico, contemporaneo, jazz, pop/rock, musica leggera, musica popolare, dalle colonne sonore ai grandi capolavori di Astor Piazzolla. La loro carriera professionale le ha portate a collaborare individualmente e in gruppo con le più prestigiose realtà musicali italiane, europee ed asiatiche come il “Gran Teatro La Fenice” di Venezia, l’Accademia del Teatro Alla Scala, Teatro Comunale di Bologna e molti altri. Il loro repertorio in continua evoluzione ha dato loro l’opportunità di lavorare con gli eventi più noti a Venezia, “The Sky Of T Fondaco”, che le ha viste protagoniste, insieme alle stelle, che le ha portate poi al Festival della città di Grado, per la stagione concertistica “Musica a 4 Stelle”.



Il concerto evento sarà preceduto, nella programmazione di Pordenone fa musica, da Musei da ascoltare, un intero pomeriggio, sabato 15 dalle 15.30 alle 18.30 di momenti musicali al Museo Civico d’Arte al Museo Civico di Storia Naturale nel Convento di San Francesco proposti dalle scuole del territorio: Associazione Musicale Fadiesis, Accademia Musicale Pordenone, Amici della Musica “Salvador Gandino”, Farandola, Ass. Culturale L’Arte della Musica, Ass. Musicale Vincenzo Ruffo, Scuola di Musica Città di Pordenone, Accademia Pianistica “F. Chopin”, Banda Comunale di Azzano Decimo, Filarmonica di Tiezzo 1901 – APS, Ensemble Serenissima, Istituto Musicale Giuseppe Verdi, Scuola Popolare di Musica L. Mascagni, Filarmonica Città di Pordenone, SoundCem. L’intento è quello di far incontrare esperienze e generazioni all’insegna della musica, valorizzando il patrimonio storico, artistico e culturale di Pordenone.



Ma la settimana di Pordenone Fa Musica ha già preso avvio con Palco verde: incontri musicali con gli allievi della Scuola di Musica Fadiesis nel Convento di San Francesco, incentrati principalmente sulla musica d’assieme.

