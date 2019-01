Pordenonescrive: a Febbraio la scuola di scrittura

Pordenonescrive, ormai alla X edizione, continua l’esperienza di innovazione sperimentata negli anni passati. I cicli di lezioni spazieranno dall’uso della comicità nel romanzo fino ai rapporti fra disegno e scrittura, e ai problemi che pone la scelta della voce narrante per dare, come sempre, un ampio ventaglio di idee che possano “provocare” gli studenti presenti in aula. I tre cicli principali di lezioni, verranno tenuti da tre dei più apprezzati scrittori italiani contemporanei: Rosella Postorino, Marco Balzano e Matteo Bussola.

Rosella Postorino, vincitore dell’ultimo premio Campiello, terrà due blocchi di lezioni, il primo dedicato ai personaggi e il secondo invece alle storie estreme. Partendo dai suoi romanzi, mostrerà come i personaggi evolvono soprattutto attraverso le relazioni che intrattengono con gli altri personaggi, come una sorta di polifonia di influenze intrecciate; per poi dedicarsi a un testo di Marguerite Duras, Moderato cantabile, che si spinge oltre la barriera del tabù e si espone persino al pericolo di essere travisato, pur di provare a dire la natura umana nelle sue pulsioni terminali.

Marco Balzano, premio Campiello 2015, invece aprirà la cassetta degli attrezzi dello scrittore per mostrare cosa serve per costruire una narrazione, scomponendo i vari elementi di cui è fatto un testo farà comprendere, in modo ravvicinato, cosa sostiene un romanzo, perché una storia tiene, e quale alto artigiano presiede alla stesura di un testo.

Mentre Matteo Bussola, autore molto amato dal pubblico anche per la sua capacità di parlare attraverso i social, si soffermerà sulla sua doppia natura di fumettista e scrittore, in particolare sulle relazioni tra queste due arti e sull’importanza che l’immagine ha in un racconto: è possibile infatti disegnare con le parole.

Per finire, i due curatori di pordenonescrive, Alberto Garlini e Gian Mario Villalta entreranno nel vivo di alcune grandi questioni della narrativa contemporanea. Garlini si occuperà delle possibilità del comico nel romanzo, chiedendosi come alcuni effetti comici, al di là del genere, possano penetrare in profondità nei paradossi della vita; nella seconda lezione sviscererà invece un problema determinante quando si vuole scrivere una storia: cosa deve essere messo in primo piano e cosa deve restare sullo sfondo in un romanzo. Mentre Villalta affronterà il tema della voce narrante, e cioè come impostare la voce che condurrà il lettore nella storia, se sceglierla esterna, o immersa, o ancora mimetica con il parlato del narratore; e infine terrà una lezione dedicata al racconto, con un taglio che di solito non emerge: che passaggi servono per passare dalla rapsodicità di un racconto alla costruzione di un vero e proprio libro.

Concludendo, pordenonescrive, la scuola di scrittura creativa di pordenonelegge.it, è una proposta di assoluto rilievo, che in 30 ore di lezione, offrirà uno sguardo coinvolto e coinvolgente sulla passione di ascoltare e scrivere storie.

Le lezioni si svolgeranno, a Palazzo Badini via Mazzini 2, Pordenone ogni venerdì e sabato dall’1 al 23 febbraio

Venerdì 1 febbraio 18.00 – 21.00

Sabato 2 febbraio 10.00 – 13.00 e 14.00-17.00

Venerdì 8 febbraio 18.00 – 21.00

Sabato 9 febbraio 10.00 – 13.00

Venerdì 15 febbraio 18.00 – 21.00

Sabato 16 febbraio 10.00 – 13.00

Venerdì 22 febbraio 18.00 – 21.00

Sabato 23 febbraio 10.00 – 13.00 e 14.00 – 17.00

Venerdì 1 febbraio, 18.00 – 21.00

Marco Balzano

Per scrivere una storia serve. Gli elementi della narrazione

Sabato 2 febbraio, 10.00 – 13.00

Marco Balzano

Per scrivere una storia serve. Gli elementi della narrazione

Sabato 2 febbraio, 14.00 – 17.00

Alberto Garlini

Sfondo e primo piano.

Luce e oscurità nel romanzo.

Venerdì 8 febbraio, 18.00 – 21.00

Matteo Bussola

Disegnare con le parole.

Letteratura e narrazione per immagini.

Sabato 9 febbraio 10.00 – 13.00

Matteo Bussola

Disegnare con le parole.

Letteratura e narrazione per immagini.

Venerdì 15 febbraio 18.00 – 21.00

Gian Mario Villalta

La voce narrante. Effetti, esempi, ipotesi.

Sabato 16 febbraio, 10.00 – 13.00

Alberto Garlini

La realtà rovesciata.

Le possibilità del comico nel romanzo.

Venerdì 22 febbraio, 18.00 – 21.00

Rosella Postorino

La vita nel romanzo. I personaggi e le loro relazioni.

Sabato 23 febbraio, 10.00 – 13.00

Rosella Postorino

Storie estreme. Moderato cantabile di Marguerite Duras.

Sabato 23 febbraio, 14.00 -17.00

Gian Mario Villalta

Dalla forma racconto alla forma libro.

